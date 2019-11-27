影／選這裡建新市政大樓要36億 基市府：全台剩基隆未改建

2019-11-27 19:30 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



全台目前只剩基隆市政府大樓尚未改建，基隆市政府在這次議會再次提出新市政大樓興建案規畫費，但日前在議會審查預算時，1250萬元被提大會，多名議員仍對地點選在舊公車修理廠有意見，市長林右昌今天在議會親自向議員再次說明清楚，但能否在大會中過關，仍在未定之天。

市府編列新市政大樓委託工程專業管理服務案600萬元，及委託規劃設計、監造費650萬元，合計1250萬元預算，日前審查時，多數議員並不反對蓋新市政大樓，但對地點仍有爭議，有議員認為舊公車修理廠地非常好，就在基隆港東岸中正路，面對海景第一排，應做為商業區地盡其用，才能創造更大的利潤，做為市政大樓辦公之用可惜。

市府綜合發展處表示，全台目前只有基隆市府未改建，現址辦公廳舍不足，各處室分散各地，不利民眾洽公及市政運作，因未來新市府大樓對面是郵輪轉運中心，未來各方面都可重新思考，產業也可重新翻轉，交通可以重新規劃與調整。

市長林右昌今天中午針對對市政大樓規畫及基隆港東岸未來產業發展配套說明，在議會5樓向議員完整說明，希望獲取議員對規畫費預算的支持。

市府說明，新市政大樓興建案從民國93年前市長許財利任內就開始推動，召開多次會議，及編列委託辦理規畫費用，歷經多年及多方意見，共提出9處地點進行評估，最後以舊公車修理廠址最適合，土地屬市府所有，樓地板面積1萬6千坪，工程總經費估36億5千萬元。

市府說，爭取中央補助聯合辦公大樓興建經費，依補助比率為52%，最高有10億元，將來配合智慧城市管理趨勢，交控中心、資訊中心及防災資訊整合也會爭取中央挹注。