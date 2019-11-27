展望會和IKEA宜家家居合作 送暖偏鄉部落

2019-11-27 19:26 中央社 台東縣27日電



台灣世界展望會與愛心企業IKEA宜家家居，27日到台東金峰鄉嘉蘭村探訪受到「愛心送餐」方案幫助的兒童，並且和孩子一起遊戲與美食DIY共度午後歡樂時光。

台灣世界展望會今天發布新聞稿表示，IKEA宜家家居與台灣世界展望會合作「愛心送餐」服務，每年IKEA員工透過送餐服務，了解偏鄉兒童需要，為孩子成長加油打氣。

今天前往台東南迴地區的嘉蘭村，探訪接受「愛心送餐」方案幫助的孩子，他們以迎賓歌舞歡迎IKEA大哥哥、大姊姊的到來。IKEA愛心志工團隊除了帶著熱騰騰的營養餐點，為孩子的成長加油打氣外，更親自走訪慰問兒童送餐服務的家庭，並組裝書桌、椅子送給兒童。

台灣世界展望會東區辦事處主任蕭文榮表示，自2010年起，展望會陸續在全台各地開辦「兒童送餐服務」，依孩子的成長需要，提供免費、營養餐點，為這些6至15歲貧困而有需要的孩子提供早、晚餐，或透過奶粉等營養品補充成長所需營養。

蕭文榮表示，這項「愛心送餐」服務至今，已為全台貧童供應約70萬9000次餐點，照顧1萬2000名孩子的營養所需。

IKEA表示，藉由同仁們親身到台東實地感受兒童的需求，並從實際參與中看見服務的價值，對愛心送餐活動更充滿熱情與支持。