台東規模最大 池上馬卡道夜祭祈福

2019-11-27 19:20 中央社 台東縣27日電



台東縣每年11月規模最大的平埔族「馬卡道祭典」，將於30日傍晚在大坡池迎賓廣場舉行，來自池上、富里及關山的族人集聚參與祭典，感謝祖靈庇佑豐收並祈求來年風調雨順。

池上鄉長張堯城表示，今年祭典的特色有族服走秀，服裝上精緻的圖騰及繡工令人驚豔。國中小學生傳唱歌謠，讓馬卡道族文化流傳下去。池上鄉是一個多元族群融合的鄉鎮，不論先來後到都是池上大家庭的一員，攜手合作共創幸福宜居的城鎮。

平埔馬卡道族人200年前從高屏地區東遷落腳新開園（池上鄉舊名），是池上鄉最早的移民。百年來池上的族人每年在農曆的正月15、9月15及10月13日老祖聖誕日舉行祖靈夜祭。

由於祭典在半夜舉行，祭儀內容與阿美族或閩客敬祖儀式大不相同，且傳說主祭者有法力，不小心冒犯者會生病，所以百年來馬卡道族夜祭一直保留著傳統與神秘的面紗。

池上鄉公所表示，活動當天大坡池迎賓廣場入口鋪設走秀紅毯、中央搭設祖靈屋「KUBA」及池畔豎立「七花向竹」，精心布置迎接馬卡道花祭。

馬卡道之夜由INA的服飾走秀揭開序幕，這是族人花費一年的時間製作而成，呈現馬卡道服飾之美；還安排馬卡道族女歌手張芮菲演唱、萬安國小直笛隊演奏「祝年歌」、富里國中合唱團演唱「瑯嶠社移遷歌」。

「花祭儀式」是祭典最重要的部分，包括請神祭、迎花靈及阿美族、卑南族和排灣族的娛靈祭；之後是豐收祭和送神祭。閉幕大會舞由族人及與會貴賓和鄉親牽手齊唱跳，祈求新的一年五穀豐收。