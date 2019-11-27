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基隆市捕蜂、抓蛇明年將委外執行 深夜仍由消防局負責

2019-11-27 17:53聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市消防局盧姓消防員今天出勤捕蛇時，被龜殼花咬傷送醫。捕蛇、捕蜂是否由消防局負責爭議已久，市府產業發展處表示，預計明年委外捕蜂、抓蛇，如果順利發包就可接手，但受限經費、人力有限，屆時晚間10點到隔天上午8點仍得由消防局協助。

基隆市消防局「119」今午接獲民宿業者報案，指屋內看到蛇，請求協助。消防局中正消防分隊盧姓、曾姓消防員獲報趕往現場處理，研判蛇在廁所內。

盧員剛走進廁所要尋找蛇蹤時，沒想到長約1公尺的龜殼花，突然從門後岩壁牆上墜落，剛好掉在盧員右手，冷不防朝虎口咬下，再落在地上。曾員見狀，迅速用捕蛇夾抓住裝進籠內。

盧員被有毒的龜殼花咬傷，明顯腫脹，緊急送往三總基隆分院正榮院區注射血清，再轉送基隆長庚醫院留院觀察。龜殼花咬傷盧員後，馬上被同行的曾姓消防員捕進籠內，交由基隆市動物保護防疫所處理。

基隆市消防局去年共接獲捕蜂案件1681件，抓蛇921件，今年截至10月底為止，捕蜂1124件、抓蛇830件。

產發處技正周淑慧說，配合中央執行捕蜂、抓蛇為民服務案件政策，明年部分業務將由消防局移轉到產發處農漁管理科。

產發處明年編列250萬預算，並積極向農委會爭取200萬經費，如果順利發包，每天上午8點到晚間10點的捕蜂、抓蛇工作，就能交由得標廠商接手，其餘時段仍要由消防局協助處理。

基隆市產業發展處明年發包委外捕蜂、抓蛇，但受限經費、人力有限，深夜時段仍得由消防...
基隆市產業發展處明年發包委外捕蜂、抓蛇，但受限經費、人力有限，深夜時段仍得由消防人員協助處理。記者邱瑞杰／攝影
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基隆消防員

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