基隆市捕蜂、抓蛇明年將委外執行 深夜仍由消防局負責

2019-11-27 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ／基隆即時報導



基隆市消防局盧姓消防員今天出勤捕蛇時，被龜殼花咬傷送醫。捕蛇、捕蜂是否由消防局負責爭議已久，市府產業發展處表示，預計明年委外捕蜂、抓蛇，如果順利發包就可接手，但受限經費、人力有限，屆時晚間10點到隔天上午8點仍得由消防局協助。

基隆市消防局「119」今午接獲民宿業者報案，指屋內看到蛇，請求協助。消防局中正消防分隊盧姓、曾姓消防員獲報趕往現場處理，研判蛇在廁所內。

盧員剛走進廁所要尋找蛇蹤時，沒想到長約1公尺的龜殼花，突然從門後岩壁牆上墜落，剛好掉在盧員右手，冷不防朝虎口咬下，再落在地上。曾員見狀，迅速用捕蛇夾抓住裝進籠內。

盧員被有毒的龜殼花咬傷，明顯腫脹，緊急送往三總基隆分院正榮院區注射血清，再轉送基隆長庚醫院留院觀察。龜殼花咬傷盧員後，馬上被同行的曾姓消防員捕進籠內，交由基隆市動物保護防疫所處理。

基隆市消防局去年共接獲捕蜂案件1681件，抓蛇921件，今年截至10月底為止，捕蜂1124件、抓蛇830件。

產發處技正周淑慧說，配合中央執行捕蜂、抓蛇為民服務案件政策，明年部分業務將由消防局移轉到產發處農漁管理科。