親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

高以翔之死 中國「戶外明星競技節目」走上窮途末路？

我國天弓3型飛彈這項技術獨步全球 技壓美方外國關注求購

基市財政處長遭爆公車私用 市府：處長已認錯自請處分

2019-11-27 16:24聯合報 記者游明煌／即時報導

基隆市議員呂美玲接獲爆料，指市府政府財政處長翁利芳，涉嫌「公車私用」，司機常接送她上、下班，她認為身為局處首長不應便宜行事。基隆市府今天回應表示，翁處長已承認有錯，並在第一時間自請處分，也有向市長林右昌報告，而目前這個事情，已交由綜合發展處來進行行政調查，一切將按照相關規定處理。

呂美玲說，有民眾向她爆料，有某局處首長常由司機接送上下班，她認為身為局處首長不應便宜行事，更要依法行事，依規定公務車只能公務使用，載送上下班可議，日前她在議會要求市長查明，給市民一個交代。呂美玲今天證實，她提指的人就是財政處長翁利芳，希望市府依法處理。

市府接獲檢舉指出，指翁利芳貪圖自己方便，常由公務車接送上下班，駕駛上班時要提早出門到市府把公務車開出來，再到翁住處接她上班；下班時也要用公務車將她載回家後，再把公務車開回市府停放。

市府指出，依「基隆市政府公務車輛管理及使用要點」規定，申請調派公務車輛，應符合外出接洽公務或參加會議經主管核可者、奉核定執行專案督導或考核計畫者、經機關首長指派參加會議者、其他因緊急事故派用車輛者等規定。

財政處長翁利芳並未對爆料回應，基隆市府今天回應表示，翁處長已承認有錯，並在第一時間自請處分，也有向市長林右昌報告，而目前這個事情，已交由綜合發展處來進行行政調查，一切將按照相關規定處理，釐清相關問題。

基市財政處長遭爆公車私用，市府：處長已認錯自請處分。記者游明煌／攝影
基市財政處長遭爆公車私用，市府：處長已認錯自請處分。記者游明煌／攝影
分享

基隆林右昌

相關新聞

加速審定羅東工保區區段徵收 內政部明天現地勘查

2019-11-27 15:56

自嘲「拆除大隊」 太魯閣族婦女自製傳統服飾

2019-11-27 13:36

陳定南整建的宜蘭運動公園舊了 縣府花2億改造再升級

2019-11-27 12:21

羅東小巨蛋變不見？ 宜縣府：機六不是預定地

2019-11-27 00:19

基隆調和街水管又挖破 7000戶停水

2019-11-27 00:06

受刑人學烙燒畫 刻畫鐵窗外美夢

2019-11-26 23:48

飛越千里的愛 扶輪社幫緬甸小學建校

2019-11-26 23:29

台東實名制訂票 下月起平日每天3列次

2019-11-26 22:50

影／蔡阿嘎大讚全台最棒豬皮美食在基隆 林右昌：真的好吃

2019-11-26 19:23

綠營批小巨蛋不見了 宜縣府：這裡並不是預定地

2019-11-26 16:56

影／挖破水管水噴3層樓高 基隆調和街7000戶停水

2019-11-26 15:16

飛越2578公里的愛 張秋海：我們把緬甸小學校蓋好了

2019-11-26 13:54
看更多

熱門文章

影／蔡阿嘎大讚全台最棒豬皮美食在基隆 林右昌：真的好吃

2019-11-26 19:23

桃園這兩條路事故多 今天起試辦區間平均速率取締超速

2019-11-27 11:29

沈玉琳哥哥被爆人事跳兩級 高雄經發局晚上緊急說明

2019-11-26 22:30

獨／高雄182線道「區間測速」設3照相機 最快年底啟用

2019-11-26 17:59

開發高雄駁二的in89集團 有意進軍打造雲林駁二

2019-11-26 18:46

黃國昌深夜趕路百里 直播屏東養雞場惡臭

2019-11-27 09:10

高雄都發局深夜發文打狗商場罰不怕 遭斷水電續營業　

2019-11-27 00:00

影／桃園「懸日」首登場 300人擠爆斑馬線搶拍美景

2019-11-26 18:02

為終結台灣小兒麻痺奉獻一生 「畢爸爸」在挪威逝世

2019-11-27 11:57

南迴拓寬改善公路將通車 隧道命名雙東兩鄉仍無共識

2019-11-27 12:15

中火可多燒百萬噸生煤 議會藍營：要台中人用命發電？

2019-11-27 11:33

屏東樂樂養雞場被罰125萬後 最終裁處持續「簽辦中」

2019-11-27 11:27

影／台灣小姐選美幕後辛酸 多名佳麗穿同套禮服比賽

2019-11-27 12:34

苗栗縣石虎保育自治條例 3小時逐條討論 雙方達成共識

2019-11-26 18:58

金門開賣「象牙鳳螺」產量僅50公斤 電話預購大爆單

2019-11-27 15:13

陳定南整建的宜蘭運動公園舊了 縣府花2億改造再升級

2019-11-27 12:21

配合鐵路地下化 台南市小東路地下道11月30日起施工

2019-11-27 09:29

綠批請假選總統 高市議會擱置韓國瑜特別費

2019-11-26 18:56

竹市棒球場與味全龍議約中 議員爭取公益場次及回饋

2019-11-27 14:29

可省6百到兩千 彰化老人享免費骨質密度篩檢

2019-11-27 12:19

混凝土流滿地害人摔車 村長循跡追車要他洗乾淨

2019-11-26 17:52

車輛1年跑5萬多公里 名師跑遍中彰投偏鄉教烹飪

2019-11-27 15:49

水湳中央公園 台中市府盼年底完成驗收

2019-11-26 23:13

北一女外首啟用外送臨停區 16格限時停放15分鐘

2019-11-27 16:06

台水汰換管線7.6億元 明後年僅8.4億 侯批沒道理

2019-11-27 00:01

沈玉琳哥哥升官案惹議 葉匡時籲勿小題大作

2019-11-27 15:05

媽祖加持？永貞國小女籃神準 光復盃勇奪首冠

2019-11-27 08:53

想學空拍嗎？無人機證照明年上路 政府職訓班補助7成

2019-11-27 14:38

葫蘆墩公園花博美景不再 中市府：編列預算維護

2019-11-26 20:45

林沐惠人事黨政不分？ 嘉縣議員激辯

2019-11-27 00:36

1280元月票挨批 柯文哲：也許可以再便宜

2019-11-26 23:18

罹癌老農行善不間斷 已捐6000斤柑橘供家扶義賣

2019-11-27 15:55

恆春4鄉鎮公教人員 納地域加給

2019-11-26 23:30

里長參賽得冠軍 直接捐給新北市

2019-11-27 12:22

台中8大連鎖超商咖啡1385門市騎樓明年起全面禁菸

2019-11-27 12:08

桃市花2.5億元蓋永和中繼市場 議員疑：只用10年CP值低

2019-11-27 15:14

台中大智路要打通了 綠議員批撒幣價購 藍酸：做也罵 不做也罵

2019-11-26 23:48

北斗產地業者推珍珠香菜拌麵 網友抗議：不要惡搞珍珠

2019-11-27 14:45

他80歲捐地闢路獲好人好事代表 當年連體嬰也獲獎

2019-11-26 18:57

台中市水湳人行道完工一年就凹凸不平 議員批離譜

2019-11-27 12:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top