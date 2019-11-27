基市財政處長遭爆公車私用 市府：處長已認錯自請處分

2019-11-27 16:24 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



基隆市議員呂美玲接獲爆料，指市府政府財政處長翁利芳，涉嫌「公車私用」，司機常接送她上、下班，她認為身為局處首長不應便宜行事。基隆市府今天回應表示，翁處長已承認有錯，並在第一時間自請處分，也有向市長林右昌報告，而目前這個事情，已交由綜合發展處來進行行政調查，一切將按照相關規定處理。

呂美玲說，有民眾向她爆料，有某局處首長常由司機接送上下班，她認為身為局處首長不應便宜行事，更要依法行事，依規定公務車只能公務使用，載送上下班可議，日前她在議會要求市長查明，給市民一個交代。呂美玲今天證實，她提指的人就是財政處長翁利芳，希望市府依法處理。

市府接獲檢舉指出，指翁利芳貪圖自己方便，常由公務車接送上下班，駕駛上班時要提早出門到市府把公務車開出來，再到翁住處接她上班；下班時也要用公務車將她載回家後，再把公務車開回市府停放。

市府指出，依「基隆市政府公務車輛管理及使用要點」規定，申請調派公務車輛，應符合外出接洽公務或參加會議經主管核可者、奉核定執行專案督導或考核計畫者、經機關首長指派參加會議者、其他因緊急事故派用車輛者等規定。