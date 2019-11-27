加速審定羅東工保區區段徵收 內政部明天現地勘查

2019-11-27 15:56 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／宜蘭即時報導



宜蘭縣政府107年元月向內政部爭取禁建50幾年的羅東工業區及保護區解編，中央要求縣府必須在3年內完成區段徵收公告，縣府上個月已向內政部提出區段徵收地區開發範圍及抵價地比例，內政部專案小組預計明天會勘。

縣政府把工保區的1.3公頃機關用地（機六）變回住宅區，遭民進黨議員質疑圖利，鬧得沸沸揚揚。據了解，羅東鎮因為發展腹地受限，前代理縣長陳金德任內以治水防洪為目標，爭取運動公園周邊105公頃的工業區及保護區解編。

縣政府表示，羅東市區因現有排水系統容量不足，每逢大雨造成市區淹水，為減緩水患，在羅東都市計畫外緣保護區設置「南北水網」，將市區上游逕流截流於外圍，成為環狀水網，減少進入市區的逕流量，降低市區水患發生風險，並引入「海綿城市」理念，透過大型蓄滯洪設施，將羅東都市計畫地區治水標準提升為50年保護標準。

為了取得南北水網及蓄滯洪池等公共設施，縣府提出「訂正暨變更羅東都市計畫(部分工業區及保護區通盤檢討)(配合大羅東地區治水防災系統計畫)」案），採區段徵收方式整體開發，以解決羅東水患及羅東都市計畫發展腹地不足問題。

內政部限定宜蘭縣政府在3年內要公告區段徵收，縣府上月21日提報內政部（土地徵收審議小組）審議「先行區段徵收地區開發範圍及抵價地比例」。內政部為了解案件情形，訂明天辦理現地勘查，並於現勘後就近於縣府召集專案小組會議。