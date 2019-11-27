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財政處長搭公務車上下班遭檢舉 基市府：依規定處理

2019-11-27 15:34中央社 基隆市27日電

基隆市政府財政處長翁利芳遭檢舉搭公務車上下班，不符公務車使用要點規定，市府今天表示，翁利芳已承認有錯並自請處分，將依規定處理。

檢舉函指出，翁利芳住家距公車站約200公尺，上下班搭乘大眾運輸工具非常便利，但她卻長期貪圖自身方便，由科長指派公務車接送上下班，駕駛必須每天提早出門到市府開公務車，再到翁利芳家中接她上班，下班將她載回家後，再將公務車開回市府停放。

根據基隆市政府104年修正公布的「基隆市政府公務車輛管理及使用要點」規定，申請調派公務車輛，應符合外出接洽公務或參加會議經主管核可者、奉核定執行專案督導或考核計畫者、經機關首長指派參加會議者、其他因緊急事故派用車輛者等共7點。檢舉函提到，翁利芳上下班根本不能使用公務車接送。

根據基隆市府財政處網站，翁利芳為國立中興大學（法商學院）公共行政系財稅輔系畢業，曾任基隆市稅務局稅務員、股長、分局主任、秘書等職，翁利芳今天中午回到市府，面對媒體詢問，一開始沒有回應，後來只說「我不知道阿」，隨後快步走上樓。

基隆市政府表示，消息出來後，翁利芳已承認有錯，並在第一時間自請處分，也有向基隆市長林右昌報告，現已交由市府綜合發展處進行行政調查，一切將按照相關規定處理。

基隆

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