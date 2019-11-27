花蓮卓溪稻田友善耕作水鳥回來了 農友今捐米助學子

2019-11-27 15:25 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ／花蓮即時報導



花蓮卓溪鄉南安部落，在慈心基金會輔導下，已有20公頃通過有機驗證的田區，生態日益豐富多樣。圖／卓溪鄉公所提供 分享 facebook 花蓮縣卓溪鄉南安部落30公頃農田，近年在慈心農業發展基金會輔導下，近三分之二轉型為有機或友善水田，生態日漸豐富；慈心基金會與卓溪鄉公所，今天陪同當地布農族長輩，將生產的有機「瓦拉米」贈給南區17所學校上千名學童，讓他們每周有機日，都能享用有機生態米。

慈心基金會5年前開始，在南安部落推動水稻生態有機農業輔導計畫。基金會花東專區主任李思明說，在玉山銀行及銀川永續農場支持下，獲得卓溪鄉公所、玉山國家公園、花蓮區農改場等單位輔導，當地布農族農友持續努力，有機田區逐步擴大，目前已有11名農友採有機或友善方式耕作，面積達20公頃。

「鳥兒、昆蟲都回來了」，李思明說，農友們不僅有機種植，也更加重視棲地營造，他們以傳統布農砌石工法打造生態池，在田埂種植多樣性的開花原生草種與布農傳統作物；因為對土地友善，南安水田不時可見水鴨、雨燕、鶺鴒以及鷸鴴科鳥類在田區飛翔盤旋，田裡及田邊土溝，經常發現水蠆、紅娘華等水生昆蟲。

慈心基金會今天與卓溪鄉公所一同舉辦「有機在卓溪，布農挺有機 — 玉山瓦拉米贈米儀式」活動，由在地布農族長輩將親手種植的有機稻米「瓦拉米」贈給學童，這個學期開始，卓溪全鄉，以及鄰近玉里、富里兩鄉鎮部分學校，共17所國中小，1095名學童，每周一天的有機日，都能享用長輩們種植的瓦拉米。