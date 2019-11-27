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玉山腳下有機田收成 瓦拉米嘉惠花蓮學子

2019-11-27 15:03中央社 花蓮縣27日電

花蓮卓溪鄉南安部落推行生態有機水稻，在農民、部落族人及農場合作下，打響玉山腳下第一畝有機田「瓦拉米」品牌，農場今天贈有機米給卓溪鄉各國小，盼延續守護環境理念。

在農委會農糧署補助下，花蓮中小學免費營養午餐，去年11月試辦連吃1個月有機米，縣政府今年再增加為2個月，其餘時間則是吃一般稻米。經財團法人慈心有機農業發展基金會的輔導牽線，銀川永續農場提供有機米，自今年度第二學期起，卓溪鄉及玉里、富里等共17所國中小、1095名學童，在每週的有機日中都可以吃到有機米。

卓溪鄉公所與慈心基金會上午在鄉公所禮堂舉辦「有機在卓溪，布農挺有機－玉山瓦拉米贈米儀式」。布農族長輩將親手種植的有機稻米「瓦拉米」贈予學童，由卓溪鄉各國小校長代表受贈。

卓溪鄉長呂必賢說，這是有意義的事，歡迎大家一起來參與。贈米象徵長輩對晚輩的關愛，也代表著長輩將布農族人照料農田、守護大地健康的精神，傳遞給下一代。

慈心基金會花東專區主任李思明表示，自2014年起於南安地區展開水田轉作有機輔導計畫，陪伴農友申請綠色保育標章，過去曾在田區發現瀕危等級的菊池氏細鯽，作為綠色保育指標生物。

近年來農民積極展開棲地營造，包括挖掘土溝、以傳統布農砌石工法打造生態池、在田埂種植多樣性的開花原生草種與布農傳統作物。如今南安水田還可見水鴨、雨燕、鶺鴒及鷸鴴科鳥類在田區飛翔盤旋；田裡及田邊土溝也很容易發現水蠆、紅娘華等反映生態系統健康的食物鏈上層昆蟲，甚至有農民聽到「水雞」（虎皮蛙）的叫聲。

銀川永續農場負責人賴兆炫說，2011年承租長良100公頃農地種植有機稻米，之後與附近長良、卓樂、古風國小等師生合辦食農教育相關活動，灌輸學童不同於傳統的耕種方法和觀念，結此善緣後，希望能擴及更多學校，傳達愛護環境的重要。

農民稻米布農族人

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