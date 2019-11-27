自嘲「拆除大隊」 太魯閣族婦女自製傳統服飾

2019-11-27 13:36 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ／花蓮即時報導



花蓮吉安鄉公所開設太魯閣族製作傳統背心研習，吸引婦女參與。很多學員都是第一次做傳統服飾，縫了又拆、拆了又縫，自嘲是「拆除大隊」；好不容易做好後，參加祭儀穿上自己做的衣服，十分有成就感。吉安鄉長游淑貞表示，未來還要為太魯閣族創造更多創意的學習課程，將傳統技藝發揚光大。

經過趙連英老師及助教林倩諾嚴格要求下，一件件傳統服飾經過學員們細心縫製，完美的傑作背後，歷經多次的拆除及縫紉製作而成。胡姓學員表示，多日熬夜製作，迫不及待想穿上自己製作的衣服，很有成就感。

第一次接觸縫紉的洪姓學員說，第一次在裁剪時慢如牛步，看著別的學員俐落裁剪非常羨慕，經過一點一滴學習，多次拆除重作，直到完成作品時的那份感動至今仍在，這樣的學習不僅能提升自信，也能為傳承盡一份力，期待參與下次鄉公所開設的多樣化課程。