陳定南整建的宜蘭運動公園舊了 縣府花2億改造再升級

2019-11-27 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／宜蘭即時報導



宜蘭前縣長陳定南任內擴建的宜蘭運動公園，歷經40年，部分設施老舊、建築物漏水或出現壁癌。縣政府最近向中央爭取補助加上自籌配合款共2億元，將全面改造運動公園，預計明年4月開工，110年完工，民眾期待一座煥然一新的運動公園。

宜蘭蘭運動公園這塊土地早年是縣府辦公大樓預定地，後來未能依照計畫蓋樓，民國67年規畫為宜蘭縣綜合運動場，並興建人工跑道及泳池，開始有運動公園的雛型；民國70年開始，前縣長陳定南任內接連辦理全民運動會、台灣中等學校運動會等大型運動競賽，運動公園也逐步擴建成目前27公頃規模，園區四周廣植台灣欒樹。

運動公園中間以大草坪把田徑場及體育館分隔東西，經常有人在大草坪散步、放風箏或野餐，孩子們奔跑，陪伴著無數宜蘭人成長。但因為田徑場建築物已老舊，光線照明不足，舉辦國際賽事也不符標準，多年來體育界人士不斷建議必須整建。

最近傳出好消息，縣政府向體育署爭取補助1億6000萬元，加上縣府自籌款合計2億元，未來要整修田徑跑道、跑道內草地將新建標準競賽足球與槌球複合式球場、增設多功能運動草皮3處及新增夜間照明設備，讓縣民相當期待。