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陳定南整建的宜蘭運動公園舊了 縣府花2億改造再升級

2019-11-27 12:21聯合報 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭前縣長陳定南任內擴建的宜蘭運動公園，歷經40年，部分設施老舊、建築物漏水或出現壁癌。縣政府最近向中央爭取補助加上自籌配合款共2億元，將全面改造運動公園，預計明年4月開工，110年完工，民眾期待一座煥然一新的運動公園。

宜蘭蘭運動公園這塊土地早年是縣府辦公大樓預定地，後來未能依照計畫蓋樓，民國67年規畫為宜蘭縣綜合運動場，並興建人工跑道及泳池，開始有運動公園的雛型；民國70年開始，前縣長陳定南任內接連辦理全民運動會、台灣中等學校運動會等大型運動競賽，運動公園也逐步擴建成目前27公頃規模，園區四周廣植台灣欒樹。

運動公園中間以大草坪把田徑場及體育館分隔東西，經常有人在大草坪散步、放風箏或野餐，孩子們奔跑，陪伴著無數宜蘭人成長。但因為田徑場建築物已老舊，光線照明不足，舉辦國際賽事也不符標準，多年來體育界人士不斷建議必須整建。

最近傳出好消息，縣政府向體育署爭取補助1億6000萬元，加上縣府自籌款合計2億元，未來要整修田徑跑道、跑道內草地將新建標準競賽足球與槌球複合式球場、增設多功能運動草皮3處及新增夜間照明設備，讓縣民相當期待。

縣府教育處長王泓翔處長表示，田徑場及辦公廳舍等建築使用將近40年的老舊空間設備，藉由改善計畫盼能解決以往漏水及壁癌等問題，此次規畫建造一座標準的足球與槌球複合式球場，對於推展縣內的足球、槌球運動有實質效益，田徑場翻新，尤其多功能運動草皮一定能嘉惠更多愛好休閒運動的朋友。

宜蘭運動公園將以2億元全面翻新，不但要整修田徑跑道、跑道內草地也將新建標準競賽足...
宜蘭運動公園將以2億元全面翻新，不但要整修田徑跑道、跑道內草地也將新建標準競賽足球與槌球複合式球場。記者戴永華／攝影
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