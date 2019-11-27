親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
好市多黑購節
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

畢業那天死去的少年：哥倫比亞憤怒的催淚彈殺人案

花3年拍攝太魯閣生態 他曾與黑熊驚險對峙

2019-11-27 07:38聯合報 記者王燕華／花蓮即時報導

太魯閣國家公園管理處昨發表「森境太魯閣－太魯閣森林生態紀實」紀錄片，導演廖東坤花了3年在山中拍攝完成，記錄到冠羽畫眉群體築巢、孵蛋的珍貴畫面，呈現太魯閣森林中神秘多樣化的一面；廖東坤還分享拍攝過程曾遇到黑熊，與熊對峙的驚險過程。

太魯閣屬高山型國家公園，涵蓋亞熱帶、溫帶到寒帶的森林生態系，物種多樣化。這部26分30秒的影片，透過當地太魯閣族人彼得洛．烏嘎的分享，帶領觀者走進太魯閣山中，認識森林生態與生物多樣性。

導演廖東坤說，拍攝期間很多時候獨處野外，且為了避免驚擾野生動物，必須偽裝；有次他在雪地拍攝到傍晚，見天色已暗，收拾器材正要離開，抬頭赫然發現一隻黑熊就在僅約10公尺外，睜大眼睛與他對看，他當場嚇呆，但又想，不管接下來遇到什麼情況，都要記錄下來，即使錄下聲音也好，於是打開攝影機按下拍攝鈕，幸好這個「最壞的打算」沒有成真。

最讓他驚喜的，還有拍攝到的冠羽畫眉群聚合作繁殖的過程。廖東坤說，冠羽畫眉藉由一起築巢、孵蛋，提高繁殖下一代的成功機率，在全球1萬多種鳥類中，只有20多種有這種特殊的育雛方式；另外也拍到了林鵰、麝香貓等珍貴生物。

太管處長游登良說，太魯閣國家公園大面積的保育，提供所有物種自由生長繁衍的環境，也保存珍貴的基因庫，這部影片不但能帶領觀者認識神秘森林，相信也有助於學術研究。

「森境太魯閣」即起每天上午10時30分、下午1點半及3點半，在太魯閣遊客中心簡報室播放，也接受團體預約欣賞，並同步在台北市的國家書店販售DVD。

「森境太魯閣－太魯閣森林生態紀實」紀錄片，拍到可愛的冠羽畫眉。圖／太管處提供
「森境太魯閣－太魯閣森林生態紀實」紀錄片，拍到可愛的冠羽畫眉。圖／太管處提供
分享
「森境太魯閣－太魯閣森林生態紀實」紀錄片，記錄到林鵰的英姿。圖／太管處提供
「森境太魯閣－太魯閣森林生態紀實」紀錄片，記錄到林鵰的英姿。圖／太管處提供
分享
太管處長游登良（左起）、內政部長徐國勇、導演廖東坤及太魯閣族人彼得洛．烏嘎，昨出...
太管處長游登良（左起）、內政部長徐國勇、導演廖東坤及太魯閣族人彼得洛．烏嘎，昨出席首映會。圖／太管處提供
分享

太魯閣國家公園黑熊攝影

相關新聞

拍太魯閣生態 導演：曾與黑熊對峙

2019-11-26 23:43

黑面琵鷺來台度冬進入高潮 2500隻嬌客迎親子輕旅行

2019-11-27 07:37

棲息地遭人類霸佔 黑猩猩搶幼童殘忍撕殺報復

2019-11-26 21:01

貓狗吃素 須注意營養均衡

2019-11-25 23:36

家中犬貓也能跟著飼主吃素？ 注意這點才不會害死牠們

2019-11-25 20:12

狗臉有如人臉長眉毛 以為是蠟筆小新惡作劇

2019-11-25 17:24

牠太活潑遭棄卻成救援犬 勇闖澳火災區救無尾熊

2019-11-25 11:17

純情柴犬惡鬥功夫螳螂 雙方零出招擺款「靠嚇」笑爆網民

2019-11-24 23:03

瀕絕保育類江豚 陳屍苗栗海岸

2019-11-23 23:47

影／又一隻鯨豚陳屍苗栗海岸 這次是瀕絕品種的江豚

2019-11-23 16:58

影／數萬黑腹燕鷗布袋鹽田度冬 晨昏飛舞天際鳥友驚嘆

2019-11-23 11:15

保育石虎利器 紅外線自動照相機記錄牠一舉一動

2019-11-23 10:42

發現石虎、其他野生動物幼獸 可以這樣做

2019-11-23 08:22

想去動物園看毬藻滾動秀 得挑對時間

2019-11-22 23:19

貓咪千里流浪記 失蹤5年跨州找到

2019-11-22 16:10

影／被火紋身無尾熊平安康復中 與救命恩人重逢

2019-11-22 15:17

影／他錄下螃蟹游泳模樣 百萬網友被萌到直呼「好可愛」

2019-11-22 15:11

台東小熊Litu與Mulas健康檢查 初步健檢OK！

2019-11-22 09:29

永遠不顯老！2歲大德國狼犬 長得像幼犬

2019-11-22 09:25

融化千萬網友！小貓蓋被子安穩甜笑 紅到電視媒體都來採訪

2019-11-21 17:05

別讓毛小孩吃骨頭！網友：無論什麼品種、任何骨頭都不行

2019-11-21 15:58

知本國家森林遊樂區園區 巡山員巧遇山羌蹤影

2019-11-21 11:49

漂流木斷生路 屏議員為綠蠵龜請命

2019-11-20 23:40

綠蠵龜慘死外木山 漁網繞頸纏身

2019-11-19 23:41

合作無間！阿嬤買菜小黃貼心幫顧車 網虧：比我兒子還乖…

2019-11-19 12:00

竹市動物園年底新登場 親子為浣熊、馬來猴做玩具

2019-11-19 07:53

621隻黑琵 遨遊七股頂山

2019-11-18 23:27

人獸衝突增加 印度籲保育亞洲象

2019-11-18 16:57

黑面琵鷺現身台南七股高達621隻 創歷年最高記錄

2019-11-18 15:57

合歡山水鹿頻出現覓食 大雪山夜間似動物樂園

2019-11-17 23:29

南迴舊公路 變「動物樂園」

2019-11-16 23:56

10年復育 苦花魚回達娜伊谷

2019-11-16 23:56

影／驚喜！無人機拍到好奇鯨魚 游向衝浪客打招呼

2019-11-16 15:26

集集車禍石虎回家了 戴項圈肩負調查任務

2019-11-16 14:50

金門野生小水獺跨海治療 獸醫師保育員照顧要變裝

2019-11-16 07:17

金門又發現迷途小水獺 縣府後送台北市立動物園

2019-11-15 18:13

紫鷺逗留茄萣濕地 鳥友驚豔

2019-11-15 00:06

茄萣濕地駐足不去 眾多鳥友追逐「紫鷺」華麗身影

2019-11-14 15:01

毛孩也會得糖尿病 動保處呼籲飼主應注意「三多一少」

2019-11-14 14:34
看更多

熱門文章

黑色購物節人潮冷清？ 好市多：好酒沉甕底

2019-11-26 12:00

博恩爸學歷曝光！麻省理工博士+哈佛醫學院講師 網友：天選之人

2019-11-26 15:04

好市多「黑五特惠」商品大公開 超夯「半熟迷你麵包」10分鐘內完售

2019-11-26 11:29

Angelababy直播臉部按摩 驚見「鼻樑不小心被掰彎了」

2019-11-26 11:08

婆媽瘋搶「洗碗機」也入榜！好市多黑色購物節11月27日限定商品出爐

2019-11-26 17:16

棲息地遭人類霸佔 黑猩猩搶幼童殘忍撕殺報復

2019-11-26 21:01

直擊／黑色購物節魔力退燒 上午8點好市多內湖店空無一人

2019-11-26 10:26

腸病毒71型再奪命 發燒、流鼻水至惡化腦炎才確診

2019-11-26 14:59

日宣布北冕颱風生成 平11月6颱紀錄

2019-11-26 09:24

連9年入選米其林！澳門「陳光記燒味餐廳」插旗西門

2019-11-26 21:24

11月颱風有6個！一張圖秒懂創了什麼紀錄

2019-11-26 21:01

塑化劑超標5.3倍 IKEA進口隨行杯遭退運銷毀

2019-11-26 10:50

聽力受損女童手術後第一次聽到聲音 當場激動大哭

2019-11-26 18:55

WHO最新全球肺癌發生率地圖 台灣奪亞洲第二

2019-11-26 16:14

高鐵點數更好用了 可至超商換咖啡等11種商品

2019-11-26 10:55

桃機地勤出包 拖車撞壞酷航飛機鼻輪起落架

2019-11-26 18:46

台鐵台東實名制12月17日上線 每天3列次讓台東民眾先訂票

2019-11-26 15:51

決心不玩了！SEIKO、CASIO紛表態退出2020巴塞爾鐘表展

2019-11-26 18:34

台灣「新國病」 我肺癌發生率亞洲第二

2019-11-27 00:35

他年收百萬交不到女友 不少網友點出原因「獨子」

2019-11-26 19:44

談個戀愛好過年！年底感情運最旺的星座

2019-11-26 14:54

一生必去一次的極光之旅！5大追極光最佳欣賞點懶人包

2019-11-26 21:16

台灣肺癌發生率亞洲第二 醫傳授「天天這樣吃」保肺法

2019-11-26 17:34

頂呱呱再推一日限定！ 「一公斤雞」只要280元

2019-11-26 13:39

他原本帥如李志希加劉德華 嚼檳榔罹癌如今變這樣

2019-11-26 15:33

限時3天！入住23間希爾頓「5折」 東京、首爾都能選

2019-11-26 13:08

景氣差逢選舉公益爆冷 山城弱勢禮物盒買氣剩一成

2019-11-26 13:39

12月星座財運：天蠍偏財運很旺 獅子投資要三思

2019-11-26 13:02

他是金馬影帝黑色大衣操刀手 老爸是林百里左右手

2019-11-26 19:36

幾米、卡娜赫拉化身車掌！2款超萌彩繪列車必搭體驗

2019-11-26 14:36

Jimmy Choo電話被打爆！ 大家都想穿林志玲同款玻璃鞋

2019-11-26 13:02

吳德榮：下周二晨氣溫降至最低 接近大陸冷氣團標準

2019-11-27 07:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top