花3年拍攝太魯閣生態 他曾與黑熊驚險對峙

2019-11-27 07:38 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ／花蓮即時報導



太魯閣國家公園管理處昨發表「森境太魯閣－太魯閣森林生態紀實」紀錄片，導演廖東坤花了3年在山中拍攝完成，記錄到冠羽畫眉群體築巢、孵蛋的珍貴畫面，呈現太魯閣森林中神秘多樣化的一面；廖東坤還分享拍攝過程曾遇到黑熊，與熊對峙的驚險過程。

太魯閣屬高山型國家公園，涵蓋亞熱帶、溫帶到寒帶的森林生態系，物種多樣化。這部26分30秒的影片，透過當地太魯閣族人彼得洛．烏嘎的分享，帶領觀者走進太魯閣山中，認識森林生態與生物多樣性。

導演廖東坤說，拍攝期間很多時候獨處野外，且為了避免驚擾野生動物，必須偽裝；有次他在雪地拍攝到傍晚，見天色已暗，收拾器材正要離開，抬頭赫然發現一隻黑熊就在僅約10公尺外，睜大眼睛與他對看，他當場嚇呆，但又想，不管接下來遇到什麼情況，都要記錄下來，即使錄下聲音也好，於是打開攝影機按下拍攝鈕，幸好這個「最壞的打算」沒有成真。

最讓他驚喜的，還有拍攝到的冠羽畫眉群聚合作繁殖的過程。廖東坤說，冠羽畫眉藉由一起築巢、孵蛋，提高繁殖下一代的成功機率，在全球1萬多種鳥類中，只有20多種有這種特殊的育雛方式；另外也拍到了林鵰、麝香貓等珍貴生物。

太管處長游登良說，太魯閣國家公園大面積的保育，提供所有物種自由生長繁衍的環境，也保存珍貴的基因庫，這部影片不但能帶領觀者認識神秘森林，相信也有助於學術研究。