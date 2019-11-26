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影／蔡阿嘎大讚全台最棒豬皮美食在基隆 林右昌：真的好吃

2019-11-26 19:23聯合報 記者吳淑君／基隆即時報導

基隆市政府邀今周刊發行人謝金河、人氣部落客蔡阿嘎、在地資深美食家小虎，推薦基隆好吃好玩好逛的地方，蔡阿嘎指出全台灣最棒的豬皮美食，就在基隆，要登高眺望最美的無敵海景，也在基隆，市長林右昌說，這家好吃的豬皮在三坑仔那邊，小時候爸爸帶他去吃過，豬皮好吃。

觀光及城市行銷處處長曾姿雯，今天在市務會議後的記者會上指出，「把心遺留在忘憂的基隆─百年海港山城之美」，27日正式出版，28日會隨今周刊在全國1000家全家便利超商上架，並發送至300家摩斯門市、100家特色文旅及TOYOTA汽車示中心等地提供閱覽，電子書也將於基隆旅遊網及《今周刊》APP平台供民眾免費下載。

這本專刊內容網羅時下最夯的IG打卡熱點、吃貨與玩咖必備的隱藏版美食與私房玩法、來去港邊住一晚以及貼心的住宿、伴手禮指南，讓遊客可以按圖索驥來個兩天一夜小旅行。

蔡阿嘎指出「全台灣最棒的豬皮美食，就在基隆！要登高眺望最美的無敵海景，也在基隆！」人氣部落客小虎則分享在地人才知的巷仔內私廚房，包括配料特別的麵線羹、別處沒有的「吉古拉」以及鹹光餅等；三位達人在專刊中分享他們戀上雨都的美食、美景與風情。

「全台灣最棒的豬皮美食，就在基隆，市長有吃過嗎？」記者問，林右昌說，有啊，在三坑仔那邊，他小時候住獅球路，住到小學三年級，小時候6、7歲的時候是爸爸帶他去吃，走廖添丁隧道過鐵路就到了，豬皮真的好吃。

蔡阿嘎指的這家店， 是位於三坑火車站附近的隱藏店家，網路上一致推薦必點的豬皮，軟度跟Q度煮得恰到好處，全店賣的東西都在這一鍋，台式的說法是菜頭滷，就是日本的關東煮，冷冷的天，再喝上一碗熱呼呼的湯，真是過癮。

地址在基隆市仁愛區龍安街146號，不好找，用問的比較快。

蔡阿嘎大讚全台最棒豬皮美食在基隆，市長林右昌說，就是三坑仔這家，真的好吃。記者吳...
蔡阿嘎大讚全台最棒豬皮美食在基隆，市長林右昌說，就是三坑仔這家，真的好吃。記者吳淑君／攝影
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蔡阿嘎大讚全台最棒豬皮美食在基隆，市長林右昌說，就是三坑仔這家，真的好吃。記者吳...
蔡阿嘎大讚全台最棒豬皮美食在基隆，市長林右昌說，就是三坑仔這家，真的好吃。記者吳淑君／攝影
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蔡阿嘎大讚全台最棒豬皮美食在基隆，市長林右昌說，就是三坑仔這家，真的好吃。記者吳...
蔡阿嘎大讚全台最棒豬皮美食在基隆，市長林右昌說，就是三坑仔這家，真的好吃。記者吳淑君／攝影
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蔡阿嘎大讚全台最棒豬皮美食在基隆，市長林右昌說，就是三坑仔這家，真的好吃。記者吳...
蔡阿嘎大讚全台最棒豬皮美食在基隆，市長林右昌說，就是三坑仔這家，真的好吃。記者吳淑君／攝影
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基隆市政府邀今周刊發行人謝金河、人氣部落客蔡阿嘎、在地資深美食家小虎，推薦基隆好...
基隆市政府邀今周刊發行人謝金河、人氣部落客蔡阿嘎、在地資深美食家小虎，推薦基隆好吃好玩好逛的地方，專刊27日正式出版。記者吳淑君／攝影
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蔡阿嘎大讚全台最棒豬皮美食在基隆，市長林右昌說，就是三坑仔這家，真的好吃。記者吳...
蔡阿嘎大讚全台最棒豬皮美食在基隆，市長林右昌說，就是三坑仔這家，真的好吃。記者吳淑君／攝影
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基隆林右昌

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