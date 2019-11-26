徐國勇下鄉視察 同意傾全力支持地方建設

2019-11-26 18:54 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ／花蓮即時報導



內政部長徐國勇今天視察花蓮市南濱抽水站工程、光復鄉公所改建案，及花蓮市佐倉公墓等相關計畫。南濱抽水站工程目標明年1月初完工，大幅提升排水量；光復鄉公所獲補助逾5千萬以改善老舊辦公建築，佐倉公墓則在花東基金支應2千萬經費之下，由市公所規畫為友善運動公園。

立委蕭美琴表示，前花蓮市長田智宣在任時期，積極爭取南濱抽水站工程經費，當時邀請內政委員會到抽水站考察，到魏嘉賢任內，獲內政部補助將近2億，由營建署施工建設，即將在今年底試運轉，朝向明年1月初完工邁進。營建署指出，完工後抽水量將從原本18cms大增為48cms，讓市區低窪處不再淹水，也一併能紓解吉安鄉排水問題。

另外，花蓮中區的光復鄉公所，因建物已使用數10年，徐國勇答應除原本補助4400萬之外，再加碼800萬，讓公所能有足夠財源來改善老舊建物，有更好的環境為民眾服務。針對光復目前台9線拓寬，即將面臨都市計畫道路用地變更的問題，徐國勇承諾也會一起大力協助。

光復鄉長林清水表示，公所積極向中央爭取「前瞻基礎建設計畫之城鄉建設-公共服務據點整備公有危險建築補強重建」計畫，目前工程進度預計於12月10日辦理公開招標。因本項計畫補助單位限制於特定期程完竣，但各項公文往返耗時及可能面臨流標窘境，經業務單位評估有一定困難。為利辦公大樓能如期落成，提出准予本計畫期程延展至110年。徐國勇允諾，勉勵只要地方執行，中央必傾力支持。