親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

李佳芬訪問被封殺 新加坡外交部說是這原因

徐國勇下鄉視察 同意傾全力支持地方建設

2019-11-26 18:54聯合報 記者王思慧／花蓮即時報導

內政部徐國勇今天視察花蓮市南濱抽水站工程、光復鄉公所改建案，及花蓮市佐倉公墓等相關計畫。南濱抽水站工程目標明年1月初完工，大幅提升排水量；光復鄉公所獲補助逾5千萬以改善老舊辦公建築，佐倉公墓則在花東基金支應2千萬經費之下，由市公所規畫為友善運動公園。

立委蕭美琴表示，前花蓮市長田智宣在任時期，積極爭取南濱抽水站工程經費，當時邀請內政委員會到抽水站考察，到魏嘉賢任內，獲內政部補助將近2億，由營建署施工建設，即將在今年底試運轉，朝向明年1月初完工邁進。營建署指出，完工後抽水量將從原本18cms大增為48cms，讓市區低窪處不再淹水，也一併能紓解吉安鄉排水問題。

另外，花蓮中區的光復鄉公所，因建物已使用數10年，徐國勇答應除原本補助4400萬之外，再加碼800萬，讓公所能有足夠財源來改善老舊建物，有更好的環境為民眾服務。針對光復目前台9線拓寬，即將面臨都市計畫道路用地變更的問題，徐國勇承諾也會一起大力協助。

光復鄉長林清水表示，公所積極向中央爭取「前瞻基礎建設計畫之城鄉建設-公共服務據點整備公有危險建築補強重建」計畫，目前工程進度預計於12月10日辦理公開招標。因本項計畫補助單位限制於特定期程完竣，但各項公文往返耗時及可能面臨流標窘境，經業務單位評估有一定困難。為利辦公大樓能如期落成，提出准予本計畫期程延展至110年。徐國勇允諾，勉勵只要地方執行，中央必傾力支持。

至於花蓮市的佐倉公墓，蕭美琴指出，市公所已陸續改善環境，花東基金再挹注2千萬，協助進一步改善，將原本荒煙蔓草的公墓環境改善為友善運動公園。她感謝許傳盛執行長大力支持，雖然公墓轉型需要時間，但已有很多類似的成功案例，希望在大家共同努力下，盡早給市民多一個休閒空間。

內政部長徐國勇（右二）今天視察花蓮建設，表示會傾全力支持地方建設。圖／立委蕭美琴...
內政部長徐國勇（右二）今天視察花蓮建設，表示會傾全力支持地方建設。圖／立委蕭美琴辦公室提供
分享

徐國勇建築內政部

相關新聞

綠營批小巨蛋不見了 宜縣府：這裡並不是預定地

2019-11-26 16:56

影／挖破水管水噴3層樓高 基隆調和街7000戶停水

2019-11-26 15:16

飛越2578公里的愛 張秋海：我們把緬甸小學校蓋好了

2019-11-26 13:54

各加大300噸 新海研2號、3號交船

2019-11-26 00:13

宜蘭議會總質詢…綠2女將砲火猛 左批文化右打經濟

2019-11-25 23:39

家暴潛在加害人 歸納出5特徵

2019-11-25 23:33

自創舞步憶外婆 曹閔淨挺進全國

2019-11-25 22:56

再獲補助8千萬！台東宜蘭秋冬旅補助達2.4億全國最多

2019-11-25 20:18

基隆市今年通報家暴案 男性被害人已達25%比往年高

2019-11-25 18:39

高鐵延伸宜蘭進行式「係金ㄟ」 陳歐珀：非政治操作

2019-11-25 17:58

恐怖情人5種情緒特徵 基市婦幼警察隊提醒遠離防受害

2019-11-25 14:43
看更多

熱門文章

注意！新店中正路、北新路月底封閉 7條路可改道通行

2019-11-26 15:00

台南跨年公布兩韓團 粉絲超high擋不住

2019-11-26 15:13

高雄34名校長列席議會 李喬如要求雙機一定要公開招標

2019-11-26 10:41

終於等到了！恆春半島納入偏遠地區地域加給

2019-11-26 12:44

斗六每晚逾3起檢舉「好臭」 石化空品監測車揪空汙元凶

2019-11-26 11:29

1280元月票挨批成效差 柯文哲：也許可以再更便宜

2019-11-26 12:15

台南快捷公車 將開到小港機場

2019-11-25 22:46

影／蔡阿嘎大讚全台最棒豬皮美食在基隆 林右昌：真的好吃

2019-11-26 19:23

1280月票補助遭疑財政黑洞 預算暫擱置

2019-11-26 00:27

恆春半島明年納入偏遠加給 人事主管：現實問題仍難解

2019-11-26 11:42

台南被罵翻的車輛拖吊改變有望 市長承諾逐步收回自拖

2019-11-26 11:13

金門第54家診所開設！ 免掛號費、假日也看診

2019-11-26 14:17

遠東化纖半年2空汙 民眾凍未條

2019-11-25 23:41

竹市議員關心2021台灣燈會交通 建議18尖山設燈區

2019-11-26 15:15

影／花25年發明「秘製沙茶醬」 獨特台味飄香

2019-11-26 10:33

圖書館也是健身房 國資圖全國首創「夜跑教室」

2019-11-26 14:16

北投全新社福地標 稻香合署大樓力拚2022完工

2019-11-25 20:20

12月21日…挺韓vs.罷韓 北南高雄遊行

2019-11-25 23:38

議員質疑變動組織規程未送審 台中觀旅局：均符合規定

2019-11-26 13:07

影／國稅局搶手鼠年水果月曆 今起拿2個月發票可兌換

2019-11-26 13:17

影／挖破水管水噴3層樓高 基隆調和街7000戶停水

2019-11-26 15:16

綠營批小巨蛋不見了 宜縣府：這裡並不是預定地

2019-11-26 16:56

掬翠拾煙蔬食餐廳 鹽鹵豆花都是桌邊服務現做的

2019-11-25 23:30

獨／高雄182線道「區間測速」設3照相機 最快年底啟用

2019-11-26 17:59

這圍牆阻斷人行道 「差150公尺」林俊憲籲還民通行空間

2019-11-26 10:33

立委參選出奇招 陳明文推長照王金山騎車Longstay

2019-11-25 21:15

移工娶台妻學美髮 剪出新人生

2019-11-26 00:05

中山籌設醫學院 黃烱輝捐2億

2019-11-25 22:57

埔里140年義民爺牌位突傾伏 請示竟稱被人推倒

2019-11-26 11:32

朱立倫友人「無名氏」 9年捐款1.7億

2019-11-26 00:23

影／桃園「懸日」首登場 300人擠爆斑馬線搶拍美景

2019-11-26 18:02

新竹市性別友善行動聯盟成立 推性別友善行動3宣言

2019-11-25 20:21

催繳了！汽機車燃料稅 屏縣還有5.1萬車主未繳

2019-11-26 15:34

宜蘭議會總質詢…綠2女將砲火猛 左批文化右打經濟

2019-11-25 23:39

藍議員爆蔡壁如接北捷董事 蔡壁如：早就拒絕了

2019-11-26 17:28

屏東部落永久屋 不夠住了

2019-11-25 23:02

網美注意！北巿東區超酷捕夢網 拍出態度超有型

2019-11-26 13:40

林下養蜂種香菇 北市3200公頃至今無人申請

2019-11-25 23:53

培育台南在地生力軍 洪秀柱舉辦南雁青年挑戰營

2019-11-25 23:40

北市水岸社宅今動工 預計2023年7月開放入住

2019-11-26 13:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top