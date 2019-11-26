綠營批小巨蛋不見了 宜縣府：這裡並不是預定地

2019-11-26 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／宜蘭即時報導



爭議中的1.3公頃機關用地位於圖中灰色地帶，左上角運動公園內綠地，才是規畫「小巨蛋」用地。圖／縣政府提供 分享 facebook 宜蘭羅東小巨蛋用地變更風波愈演愈烈，民進黨議會黨團今召開記者會批評縣府到底在「急什麼」、「圖利誰」？地目變來變去導致小巨蛋不見了。縣府回應表示，這裡從來都不是小巨蛋預定地，何來「不見了」？而他們急的是必須在3年內完成工保區解編後的區段徵收計畫公告，否則影響上千位地主權益。

縣政府說明，羅東鎮面積不大且腹地不足，發展達飽和，107年元月把禁建50年、面積105公頃的工業區及保護區解編後，對羅東未來發展幫助很大；解編當時這塊1.3公頃的土地就是住宅區，而是去年8月被變成機關用地，現在把它變回來。縣政府如果要取得這塊機關用地，需要花6.25億元，因開發財務無法平衡，也擔心全區105公頃的區段徵收計畫趕不上在3年內、民國110年元月公告發布實施，所以才急著變回住宅區，以免再度陷入禁建。

民進黨議會黨團今天到羅東運動公園旁、被縣府變更為住宅區的「機六」用地召開記者會，黨團表示，好不容易在陳金德代理縣長時，把禁建的工業區及保護區解編，並在去年8月規劃公正路旁的1.3公頃為機關用地（小巨蛋興建預定地）；但林姿妙上任後，以財務問題及各機關入住意願不高等理由，短短幾個月在今年8月將它變回住宅區。

羅東鎮選出來的縣議員劉添梧表示，因宜蘭多雨，需要室內活動場地，過去林姿妙在參選縣長時的政見文宣裡，也口口聲聲要建大型體育館，當時一直找不到合適地點，現在好不容易有一塊地可以新建小巨蛋，即便財務缺口有困難，也要想辦法努力解決，而不是未經努力，且在羅東鎮所有縣議員全然不知的情況下，就變回住宅區。

民進黨議員拿著「變很大、騙很大、急什麼、圖利誰」的海報質疑縣長林姿妙，罔顧百姓信賴，還說什麼要拼出宜蘭好生活？