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影／挖破水管水噴3層樓高 基隆調和街7000戶停水

2019-11-26 15:16聯合報 記者吳淑君／基隆即時報導

台電施作「基隆市調和街桿線地下化」工程，不慎挖破地下水管，導致水管破裂，水噴三層樓高，砂子里里長曾秀菁緊急通報，自來水公司及施工單位現場勘查，水公司停水搶救，預估要到晚上9點才能恢復供水，約有7000戶受影響。

水公司表示，調和街觀海街口漏水搶修停水範圍，調和街，東信路132巷深澳坑路，深美街，東峰街，東美一二街，崇法街，東光路，培德路，教孝街，教東路，福民街。預估晚上9點才能復水。

台電施作「基隆市調和街桿線地下化」工程，不慎挖破地下水管，導致水管破裂，水噴三層...
台電施作「基隆市調和街桿線地下化」工程，不慎挖破地下水管，導致水管破裂，水噴三層樓高。圖／曾秀菁提供
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停水漏水基隆

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