親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

勞工注意！明年勞保退休金請領年齡又調高1歲了

從反送中的廣東話 反思太陽花的弱母語

飛越2578公里的愛 張秋海：我們把緬甸小學校蓋好了

2019-11-26 13:54聯合報 記者吳淑君／基隆即時報導

國際扶輪3490地區總監張秋海，飛越2578公里遠的緬甸勃固，看到超過一甲子的甘妮小學，學生居然在搖搖欲墜的草屋內就學，且逢雨必淹，他馬上決定募款建校，經過經過626天的設計建造，小學蓋好了，300多位學生，有一所安全安心的校園，再也不用怕下雨淹水了。

國際扶輪3490地區總監張秋海，與WCS世界地區服務團隊，去年3月9日組團實地考察了解狀況，看到上百位熱情居民，和前來迎接的小朋友期待眼神，更堅定他們的想法，「小孩的教育不能等！」

張秋海說，為了避開雨季，以及繁瑣的募款時程，他立即與世界服務團隊拜訪近百位社長當選人，取得大家的認同，以先行開工再來募款的應變措施，代墊設計開工的建造經費，去年10月26日緬甸勃固地區近430戶人家近兩百多位的居民一同見證下正式動工。

根據當地的信仰，在動工的儀式中，每戶村民幾乎將自己家中珍藏的寶石，紛紛拿來當成奠基石，為建校祈福，場面相當盛大充滿溫馨，可見當地居民多重視與需要這所學校的建設。

甘妮小學建校迄今有60多年的時間，當時建造時僅以簡陋的木造椰子樹臨時搭建而成，學校位處於低窪地區，逢雨必淹汪洋一片，加上年久失修搖搖欲墜，根本無法遮風蔽雨，衛生飲水環境也相當惡劣，嚴重影響學生健康與就學。

建校計畫總經費高達近 2千萬，校地是由當地政府撥地，總面積近千坪，國際扶輪3490地區包括新北、基隆、宜蘭、花蓮四個分區募款及國際扶輪全球獎助金，總共蓋一座操場、9間教室，1間校長室、1間老師辦公室及一間室內大禮堂，還有一座現代化雨水節能系統的廁所，並建造了一座飲用水系統，小朋友可以直接開水龍頭喝白開水。

經過626天的設計建造，國際扶輪3490地區共近232人，11月23日前往緬甸甘妮小學舉行啟用典禮，看到遠在2578公里的緬甸勃固省教丹鄉甘尼村300多位學生，有一所可以安心讀書及成長的學校，大家都很欣慰。

國際扶輪3490地區基隆分區永昌扶輪社長呂國寶感動的說，看到孩子們天真無邪開心的眼神，「我們知道我們的付出是值得的」。

台灣愛心飛越2578公里，為緬甸甘妮小學重建校園，經過經過626天設計建造，小學...
台灣愛心飛越2578公里，為緬甸甘妮小學重建校園，經過經過626天設計建造，小學蓋好了，300多位學生，有一所安全安心的校園，再也不用怕下雨淹水了。圖／呂國寶提供
分享
台灣愛心飛越2578公里，為緬甸甘妮小學重建校園，經過經過626天設計建造，小學...
台灣愛心飛越2578公里，為緬甸甘妮小學重建校園，經過經過626天設計建造，小學蓋好了，300多位學生，有一所安全安心的校園，再也不用怕下雨淹水了。圖／呂國寶提供
分享
台灣愛心飛越2578公里，為緬甸甘妮小學重建校園，經過經過626天設計建造，小學...
台灣愛心飛越2578公里，為緬甸甘妮小學重建校園，經過經過626天設計建造，小學蓋好了，300多位學生，有一所安全安心的校園，再也不用怕下雨淹水了。圖／呂國寶提供
分享
台灣愛心飛越2578公里，為緬甸甘妮小學重建校園，經過經過626天設計建造，小學...
台灣愛心飛越2578公里，為緬甸甘妮小學重建校園，經過經過626天設計建造，小學蓋好了，300多位學生，有一所安全安心的校園，再也不用怕下雨淹水了。圖／呂國寶提供
分享
台灣愛心飛越2578公里，為緬甸甘妮小學重建校園，經過經過626天設計建造，小學...
台灣愛心飛越2578公里，為緬甸甘妮小學重建校園，經過經過626天設計建造，小學蓋好了，300多位學生，有一所安全安心的校園，再也不用怕下雨淹水了。圖／呂國寶提供
分享
根據當地的信仰，在動工的儀式中，每戶村民幾乎將自己家中珍藏的寶石，紛紛拿來當成奠...
根據當地的信仰，在動工的儀式中，每戶村民幾乎將自己家中珍藏的寶石，紛紛拿來當成奠基石，為建校祈福。圖／呂國寶提供
分享
台灣愛心飛越2578公里，為緬甸甘妮小學重建校園，經過經過626天設計建造，小學...
台灣愛心飛越2578公里，為緬甸甘妮小學重建校園，經過經過626天設計建造，小學蓋好了，300多位學生，有一所安全安心的校園，再也不用怕下雨淹水了。圖／呂國寶提供
分享
甘妮小學建造時僅以簡陋的木造椰子樹臨時搭建而成，學校位處於低窪地區，逢雨必淹汪洋...
甘妮小學建造時僅以簡陋的木造椰子樹臨時搭建而成，學校位處於低窪地區，逢雨必淹汪洋一片，加上年久失修搖搖欲墜。圖／呂國寶提供
分享
台灣愛心飛越2578公里，為緬甸甘妮小學重建校園，經過經過626天設計建造，小學...
台灣愛心飛越2578公里，為緬甸甘妮小學重建校園，經過經過626天設計建造，小學蓋好了，300多位學生，有一所安全安心的校園，再也不用怕下雨淹水了。圖／呂國寶提供
分享

緬甸募款

相關新聞

各加大300噸 新海研2號、3號交船

2019-11-26 00:13

宜蘭議會總質詢…綠2女將砲火猛 左批文化右打經濟

2019-11-25 23:39

家暴潛在加害人 歸納出5特徵

2019-11-25 23:33

自創舞步憶外婆 曹閔淨挺進全國

2019-11-25 22:56

再獲補助8千萬！台東宜蘭秋冬旅補助達2.4億全國最多

2019-11-25 20:18

基隆市今年通報家暴案 男性被害人已達25%比往年高

2019-11-25 18:39

高鐵延伸宜蘭進行式「係金ㄟ」 陳歐珀：非政治操作

2019-11-25 17:58

恐怖情人5種情緒特徵 基市婦幼警察隊提醒遠離防受害

2019-11-25 14:43

議員質詢羅東小巨蛋後 臉書疑遭網軍檢舉封鎖

2019-11-25 13:14
看更多

熱門文章

獨／台南要開闢到小港機場快捷公車路線

2019-11-25 16:07

台72線地方殷盼新東大橋交流道 苗縣啟動可行性評估

2019-11-25 17:14

再獲補助8千萬！台東宜蘭秋冬旅補助達2.4億全國最多

2019-11-25 20:18

高雄34名校長列席議會 李喬如要求雙機一定要公開招標

2019-11-26 10:41

老農退休要領1萬或1.5萬？ 邱議瑩、王齡嬌各有想法

2019-11-25 20:19

1280月票補助遭疑財政黑洞 預算暫擱置

2019-11-26 00:27

苗栗縣衛生醫療健康園區BOT案 議員：不要淪為政治話術

2019-11-25 14:23

屏東縣永久屋十年聚人氣 房屋不夠學校空間也不夠

2019-11-25 19:15

斗六每晚逾3起檢舉「好臭」 石化空品監測車揪空汙元凶

2019-11-26 11:29

新竹市土雞特賣又來了 周末來試吃、喝免費雞湯

2019-11-25 16:48

南投公園環境難遛孩 議員籲設大型共融遊戲場

2019-11-25 18:27

母子三屍命案駭人 嘉市：反家暴不當「忍者龜」

2019-11-25 14:56

1280元月票挨批成效差 柯文哲：也許可以再更便宜

2019-11-26 12:15

台北放送局變市定古蹟 北投兩座百年公園變文化景觀

2019-11-25 15:50

台南快捷公車 將開到小港機場

2019-11-25 22:46

遠東化纖半年2空汙 民眾凍未條

2019-11-25 23:41

受人點滴湧泉以報 捐100萬元遺愛社區長照

2019-11-25 18:04

恆春半島明年納入偏遠加給 人事主管：現實問題仍難解

2019-11-26 11:42

農業大縣缺工仍無解？屏東第2選區立委參選人交鋒

2019-11-25 17:37

新北吸引日客 主打特色早午餐

2019-11-25 14:54

影／花25年發明「秘製沙茶醬」 獨特台味飄香

2019-11-26 10:33

北投全新社福地標 稻香合署大樓力拚2022完工

2019-11-25 20:20

檢舉達人狂檢舉 新北罰單歲入增5千萬

2019-11-25 18:09

終於等到了！恆春半島納入偏遠地區地域加給

2019-11-26 12:44

睽違3年！竹縣再出消防猛男公益月曆 憑當月發票可兌換

2019-11-25 14:24

新竹偏鄉遭棄置廢氫氟酸 環署追緝業者

2019-11-25 17:58

雲林縣醫師公會祝賀謝淑亞進立院 為大家修一例一休

2019-11-25 18:42

大坑觀音亭傾斜80公分 市府：違建報拆民眾勿入

2019-11-25 17:00

高鐵延伸宜蘭進行式「係金ㄟ」 陳歐珀：非政治操作

2019-11-25 17:58

基隆市今年通報家暴案 男性被害人已達25%比往年高

2019-11-25 18:39

掬翠拾煙蔬食餐廳 鹽鹵豆花都是桌邊服務現做的

2019-11-25 23:30

台南被罵翻的車輛拖吊改變有望 市長承諾逐步收回自拖

2019-11-26 11:13

虧雞福來爹林義豐再出招 這次推「善良的心」

2019-11-25 19:12

立委參選出奇招 陳明文推長照王金山騎車Longstay

2019-11-25 21:15

12月21日…挺韓vs.罷韓 北南高雄遊行

2019-11-25 23:38

這圍牆阻斷人行道 「差150公尺」林俊憲籲還民通行空間

2019-11-26 10:33

竹縣警察局成立空氣槍實驗室 12月1日提供鑑定

2019-11-25 14:23

朱立倫友人「無名氏」 9年捐款1.7億

2019-11-26 00:23

影／剪綵反被「中頭彩」 侯友宜大笑：今天要去買彩券

2019-11-25 19:50

冒風雨也要拍耶誕城網美照 朱立倫：我現在是娛樂業

2019-11-25 20:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top