飛越2578公里的愛 張秋海：我們把緬甸小學校蓋好了

2019-11-26 13:54 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／基隆即時報導



國際扶輪3490地區總監張秋海，飛越2578公里遠的緬甸勃固，看到超過一甲子的甘妮小學，學生居然在搖搖欲墜的草屋內就學，且逢雨必淹，他馬上決定募款建校，經過經過626天的設計建造，小學蓋好了，300多位學生，有一所安全安心的校園，再也不用怕下雨淹水了。

國際扶輪3490地區總監張秋海，與WCS世界地區服務團隊，去年3月9日組團實地考察了解狀況，看到上百位熱情居民，和前來迎接的小朋友期待眼神，更堅定他們的想法，「小孩的教育不能等！」

張秋海說，為了避開雨季，以及繁瑣的募款時程，他立即與世界服務團隊拜訪近百位社長當選人，取得大家的認同，以先行開工再來募款的應變措施，代墊設計開工的建造經費，去年10月26日緬甸勃固地區近430戶人家近兩百多位的居民一同見證下正式動工。

根據當地的信仰，在動工的儀式中，每戶村民幾乎將自己家中珍藏的寶石，紛紛拿來當成奠基石，為建校祈福，場面相當盛大充滿溫馨，可見當地居民多重視與需要這所學校的建設。

甘妮小學建校迄今有60多年的時間，當時建造時僅以簡陋的木造椰子樹臨時搭建而成，學校位處於低窪地區，逢雨必淹汪洋一片，加上年久失修搖搖欲墜，根本無法遮風蔽雨，衛生飲水環境也相當惡劣，嚴重影響學生健康與就學。

建校計畫總經費高達近 2千萬，校地是由當地政府撥地，總面積近千坪，國際扶輪3490地區包括新北、基隆、宜蘭、花蓮四個分區募款及國際扶輪全球獎助金，總共蓋一座操場、9間教室，1間校長室、1間老師辦公室及一間室內大禮堂，還有一座現代化雨水節能系統的廁所，並建造了一座飲用水系統，小朋友可以直接開水龍頭喝白開水。

經過626天的設計建造，國際扶輪3490地區共近232人，11月23日前往緬甸甘妮小學舉行啟用典禮，看到遠在2578公里的緬甸勃固省教丹鄉甘尼村300多位學生，有一所可以安心讀書及成長的學校，大家都很欣慰。