自創舞步憶外婆 曹閔淨挺進全國

2019-11-25 22:56 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ／台東縣報導



台東高商學生卑南族女孩曹閔淨，在台東縣舞蹈暨戲劇創作比賽，奪民俗舞個人組優等第一。 圖／取自曹閔淨臉書 分享 facebook 卑南族籍台東高商三年級女學生曹閔淨以自創的原住民舞作，懷念過世的外婆，在台東縣舞蹈暨戲劇創作比賽，奪 得民俗舞個人組優等第一。圖／取自曹閔淨臉書 分享 facebook

台東高商3年級學生曹閔淨身為卑南族女孩，以自創的原住民舞作，懷念過世的外婆，舞蹈動作融入外婆生前洗愛玉子等情境，曼妙舞姿充滿親情張力；日前她在台東縣舞蹈暨戲劇創作比賽，拿下民俗舞個人組優等第一，挺進全國總決賽。

曹閔淨從小跟著外婆生活，外婆過世後，遺留的母語錄音帶成為祖孫情感的連結。日前為參加台東縣舞蹈及戲劇創作比賽，她把小時候對外婆的模糊記憶，拿來編舞。她說，編排時常不自覺掉淚，希望外婆在天上能感受到她的思念。

曹閔淨表示，在她印象裡，外婆常扮演部落的領唱者，歌聲悅耳動人，她向外婆看齊，盼能延續照顧家族、傳承部落傳統文化使命。