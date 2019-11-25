親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

止警暴、制警亂：美國務卿籲港府落實獨立調查

熱愛三鐵、定期健診 聯安創辦人李文雄死於胰臟癌

配合南迴公路路跑 劉櫂豪爭取觀光局補助百萬加值活動

2019-11-25 20:18聯合報 記者羅紹平／台東縣即時報導

配合12月1日登場的南迴公路路跑，觀光局在立委劉櫂豪要求下補助台東縣觀光協會100萬元，辦理南迴公路全線通車馬拉松賽加值活動，以帶動台東的公路旅遊發展，增加觀光效益。

南迴公路拓寬工程將於12月20日通車，公路總局規畫12月1日辦理馬拉松活動慶祝，劉櫂豪今年10月在立法院交通委員會審查109年度觀光局預算時，質詢交通部次長王國材及觀光局長周永暉，並要求觀光局應與公路總局橫向聯繫，將這個台東重要的交通建設的通車儀式，以觀光盛事的方式來擴大辦理。

劉櫂豪今天表示，觀光局已在11月22日核定補助台東觀光協會100萬元，邀請Youtuber網紅「咻咻」、「旅享家廖俊」、「台東製造」參與路跑，並將全程體驗以文字、影像，透過網路宣傳南迴的美景及旅遊配套，尤其近年來正夯的多良車站、金崙大橋、太麻里櫻花木道等打卡美景，希望能透過網紅宣傳，吸引更多人潮，增加觀光效益。

此外，台東觀光協會將與路跑承辦單位台東體育會合作，增加台東市區往返達仁南迴公路及大武火車站的2路線雙向遊覽車，期能帶動沿線半日遊行程，促進地方觀光人潮。另提供參與路跑者前6名、樂活組前3名旅遊套票，最高價值2萬元，並發送1000份問卷，完成問卷填寫者可獲2020公路春遊行住宿抵用券，帶動更多人來台東遊玩。

立委劉櫂豪今天表示，他爭取到觀光局補助100萬元，配合南迴公路路跑舉辦加值活動。...
立委劉櫂豪今天表示，他爭取到觀光局補助100萬元，配合南迴公路路跑舉辦加值活動。圖／劉櫂豪提供
分享

台東南迴公路

相關新聞

基隆市今年通報家暴案 男性被害人已達25%比往年高

2019-11-25 18:39

高鐵延伸宜蘭進行式「係金ㄟ」 陳歐珀：非政治操作

2019-11-25 17:58

恐怖情人5種情緒特徵 基市婦幼警察隊提醒遠離防受害

2019-11-25 14:43

議員質詢羅東小巨蛋後 臉書疑遭網軍檢舉封鎖

2019-11-25 13:14

精選40年佳作 邱錫麟攝影展「重返真樸」

2019-11-24 23:52

文資審議沒過 基中官舍拚翻案

2019-11-24 23:47

家扶首家餐廳落腳基隆 便當鎖定上班族

2019-11-24 23:35

走過40年 攝影大師邱錫麟展出140件精華作品

2019-11-24 22:09

張善政與花蓮青年對談 質疑國安單位沒掌握共諜案

2019-11-24 21:58

蔡英文喊「0-6歲國家一起養」 台東縣：托育普及更符需求

2019-11-24 20:35

家扶第一家餐廳開在台灣頭 媽媽白天賣便當晚上顧孩子

2019-11-24 19:38

「返校」光明報就發生在基中 她搶救隱身小巷奏任官舍

2019-11-24 18:47

從導護媽媽做到導護阿嬤 基隆67歲志工隊長：很開心

2019-11-24 17:28

花蓮支持者盼韓國瑜站台 黃啟嘉競總成立大會宣布延期

2019-11-24 17:27
看更多

熱門文章

台南今年跨年不去歸仁了 從12月1日起就有系列活動

2019-11-25 11:24

台中和平山區登山活動開跑 登谷關七雄有獎品

2019-11-25 11:41

屏東前縣長力保下…7年40萬人 阿塱壹古道創上億商機

2019-11-24 23:41

大順、美術館路段擬修改路線 輕軌二階要完工 仍有長路

2019-11-24 23:42

台72線地方殷盼新東大橋交流道 苗縣啟動可行性評估

2019-11-25 17:14

即時短評／韓國瑜、蔡英文嘉義拚場 打的是什麼盤算？

2019-11-24 22:37

獨／台南要開闢到小港機場快捷公車路線

2019-11-25 16:07

新北4年要蓋30座停車場 板橋中和等9處年底前啟用

2019-11-25 14:03

蔡英文蔡易餘水上造勢 萬餘人到場支持

2019-11-24 21:51

公園旁就是90公尺深崩塌地 鐵砧山遊客觸目驚心

2019-11-25 13:30

開幕彩球砸中侯友宜 旁人誤以為噴血

2019-11-25 11:52

故宮南院夜空無人機群飛 圖形變化與博物館輝映驚艷

2019-11-24 22:39

民眾喜／南投拆舊議會大樓 影城快蓋了

2019-11-25 00:14

政府撒錢補助和開放農業移工 高博士：只是治標不治本

2019-11-25 09:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top