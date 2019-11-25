配合南迴公路路跑 劉櫂豪爭取觀光局補助百萬加值活動

2019-11-25 20:18 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ／台東縣即時報導



配合12月1日登場的南迴公路路跑，觀光局在立委劉櫂豪要求下補助台東縣觀光協會100萬元，辦理南迴公路全線通車馬拉松賽加值活動，以帶動台東的公路旅遊發展，增加觀光效益。

南迴公路拓寬工程將於12月20日通車，公路總局規畫12月1日辦理馬拉松活動慶祝，劉櫂豪今年10月在立法院交通委員會審查109年度觀光局預算時，質詢交通部次長王國材及觀光局長周永暉，並要求觀光局應與公路總局橫向聯繫，將這個台東重要的交通建設的通車儀式，以觀光盛事的方式來擴大辦理。

劉櫂豪今天表示，觀光局已在11月22日核定補助台東觀光協會100萬元，邀請Youtuber網紅「咻咻」、「旅享家廖俊」、「台東製造」參與路跑，並將全程體驗以文字、影像，透過網路宣傳南迴的美景及旅遊配套，尤其近年來正夯的多良車站、金崙大橋、太麻里櫻花木道等打卡美景，希望能透過網紅宣傳，吸引更多人潮，增加觀光效益。