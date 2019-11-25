高鐵延伸宜蘭進行式「係金ㄟ」 陳歐珀：非政治操作

2019-11-25 17:58 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／即時報導



交通部日前宣布北宜直鐵變北宜高鐵，突然跨過重重關卡，近來包括對手及民眾都有人質疑是否選舉一到騙選票，空歡喜一場？立委陳歐珀今下午召開記者會保證「絕非政治操作」，高鐵延伸宜蘭是「負責任」的重大政策宣布，請鄉親讓他進入立法院繼續監督，讓這項建設從「進行式」變成「完成式」。

民進黨立委參選人陳歐珀今親自召開「高鐵延伸宜蘭答客問」記者會，邀請縣議員陳俊宇、前議員賴瑞鼎及前計畫處長李守正出席，說明高鐵延伸宜蘭的相關問題。他說，這個案子不必經過可行性評估，交通部用7千多萬元展開綜合規劃，所以是「現在進行式」；同時也印製「高鐵延伸宜蘭答客問」小冊子，放立委服務處及聯合競選總部各鄉鎮後援會供民眾索取。

陳歐珀表示，高鐵延伸宜蘭的議題，絕對不是選舉操作！他保證高鐵延伸宜蘭確實進入綜合規劃階段，交通部很負責任的公布這項重大交通建設，也得到總統承諾背書。這項重大交通建設案全體政治人物應該不分藍綠，一同努力；他細數從張川田立委開始，一直到他，每位中央公職人員一棒接一棒，努力落實。

陳歐珀說，高鐵延伸宜蘭是中央基於「區域均衡發展」、「整體國土規劃」思考做出的決策，除了高鐵到宜蘭，更要同步建構宜蘭完整的交通運輸網，才能徹底解決國五塞車問題。

縣議員陳俊宇表示，北宜直鐵因為環評及可行性評估被退回，所以後來才有替代方案「高鐵延伸宜蘭」；縣府前計畫處長李守正指出，以前爭取北宜直鐵一直被放在東部鐵路提速計畫下看待，但直鐵計畫又因中央與地方對路廊選項的爭議，進度不前；如今交通部長林佳龍主張國土均衡發展，願意提出積極對策，所以才能產出「高鐵延伸宜蘭」，這樣勇於任事負責任的積極做法是遲來的「公平正義」。