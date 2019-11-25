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立委參選人呂國華端教育政策 每餐有牛奶每班有冷氣

2019-11-25 17:40聯合報 記者戴永華／即時報導

偏鄉孩童的教育資源遠遠比不上都會區孩子，國民黨立委參選人呂國華今天端出教育政策，未來如果有機會當選立委，將向中央爭取教育補助，讓孩子們的營養午餐「餐餐有牛奶、班班有冷氣、校校有雙語、鄉鄉有圖書、縣縣有實驗」。

呂國華今由同黨議員陪同召開記者會，他當過縣長很清楚宜蘭教育經費八、九成都用於人事經費，重大硬體建設一定要靠中央補助，但非硬體建設外的一般經費得由地方自主編列，造成教育城鄉差距，財政好的六都學童都享有優勢教育資源，反觀非六都的縣市小孩居於教育劣勢，難以跟人競爭，政府應該要重新檢討這一塊，讓所有小孩都可以站在教育立足點平等。

林義剛議員說，教育不能輸在起跑點，偏鄉孩子要迎頭趕上；莊淑如表示，少子化之下，家長對孩子的教育及健康都很重視；黃琤婷議員認為，呂國當過4年縣長，做的事比8年的立委多，相信呂進入立法院，會為人民爭取更多建設。

呂國華希望爭取中央教育補助，包括餐餐有牛奶：讓小孩的健康都受到同樣照顧；班班有冷氣:：讓小孩的學習環境都一樣舒適；校校有雙語：讓小孩的英文能力都一同學習；鄉鄉有圖書：讓小孩的閱讀能力都一起成長；縣縣有實驗：讓小孩的多元發展都同樣照顧。

林岳賢議員表示，他之前質詢就要求縣府每周給孩童一瓶含鈣飲品，前縣長因經費問題停止，林姿妙縣長上任後二周一次，希望孩子補充營養，長得高又壯。

呂國華說，宜蘭的孩子數理不差，但一到台北念書，發現英文程度通常比別人落後，他任內曾經在新生國小打造雙語國際村，未來只要有機會當選立委，會爭取在每所學校都推動雙語教育，強化孩子競爭力。

國民黨宜蘭立委參選人呂國華今天端出教育牛肉政策，未來將爭取孩子們的營養午餐「餐餐...
國民黨宜蘭立委參選人呂國華今天端出教育牛肉政策，未來將爭取孩子們的營養午餐「餐餐有牛奶、班班有冷氣、校校有雙語、鄉鄉有圖書、縣縣有實驗」。記者戴永華／攝影
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呂國華2020選舉2020選舉宜蘭縣立委

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