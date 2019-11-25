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南迴通車辦馬拉松 劉櫂豪爭取經費擴大觀光

2019-11-25 16:24中央社 台東縣25日電

台9線南迴公路拓寬改善工程最重要的安朔－草埔段隧道將於年底完工通車，並於12月1日在南迴舉辦馬拉松賽事，立委劉櫂豪要求觀光局協助挹注資源，擴大為觀光盛事。

民進黨籍立委劉櫂豪今天發布新聞稿表示，南迴公路拓寬改善工程在公路局同仁的努力下12月底將全線通車，屆時將帶來旅遊人潮，他爭取觀光局補助台東觀光協會新台幣100萬元，協助促進台東的觀光發展。

台東觀光協會擬訂三大面向來擴大馬拉松路跑活動的觀光效益，首先與Youtuber網紅「咻咻」、「旅享家廖俊」、「台東製造」合作，邀請參與路跑，並以文字及影像透過網路宣傳。尤其多良車站、金崙大橋、太麻里平交道等打卡美景，都是此次路跑活動沿途必經的景點，希望能透過網紅宣傳，吸引更多人潮。

其次是台東觀光協會與台東體育會合作，增加台東市區往返達仁南迴公路以及大武火車站往返達仁南迴公路的2路線雙向接駁，盼能帶動沿線半日遊行程，促進地方觀光人潮。

最後是提供參與路跑者前6名（樂活組前3名）旅遊套票，最高價值新台幣2萬元，同時預計發送1000份問卷，完成者也將提供「2020公路春遊行住宿抵用券」，吸引更多旅遊人潮來台東遊玩。

台9線南迴公路拓寬改善後續計畫，期程自民國100年至109年，總經費204.25億元，北端台東縣太麻里鄉香蘭－金崙段，已於7月1日通車；金崙－大鳥段於10月28日開放通行；最南端的安朔－草埔段預計12月下旬完工通車。

台東南迴公路路跑

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