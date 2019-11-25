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傅崐萁夫妻同跑活動 綠議員諷花蓮變雙首長

2019-11-25 13:25中央社 花蓮縣25日電

民進黨籍縣議員莊枝財今天拿出一張盛岡山車嘉年華活動照片，質詢縣長徐榛蔚花蓮何時變成「雙首長」，諷徐被傅崐萁架空；莊枝財也以環保局長饒忠傳的訊息質疑縣府行政不中立。

花蓮縣前縣長傅崐萁以無黨籍身分登記參選花蓮縣立委，他曾當選3屆立委、2任縣長，妻子徐榛蔚為現任縣長的行政資源優勢，近來許多公開活動都能看到2人同時出席上台。

花蓮縣議會第19屆第2次定期大會今天進行總質詢，莊枝財質詢徐榛蔚表示，傅崐萁已是正式立委參選人，徐榛蔚是現任縣長，他接到選民告發縣府動用行政資源來輔選。

莊枝財拿出一張23日晚間在盛岡山車嘉年華活動的照片，照片中傅崐萁、徐榛蔚都穿上寫著「花蓮縣長」的日本服飾與日本參加者合照，他說，在日本外賓面前出現2名縣長這成何體統，花蓮是雙首長制嗎？還是徐榛蔚只是傀儡，這對體制和花蓮縣民都沒有辦法交代。

徐榛蔚答詢說，當天穿的衣服是日方製作的，2016年盛岡山車來花蓮遊行時，是傅崐萁縣長主持的，這是日方送的禮物。

另外莊枝財也拿出一張截圖，是環保局長饒忠利用通訊軟體為傅崐萁選舉動員，內容寫著韓國瑜、傅崐萁總部聯合成立時間和地點，並邀請所屬會員踴躍參加。

莊枝財更指出，此訊息為饒忠於21日上午10時19分縣議會質詢時間傳出的，饒忠坐在備詢區還私下傳此訊息，這有尊重縣議員嗎，這不叫動員什麼才是動員。

饒忠答詢說，傳訊息只是告知有這件事，沒有去動員。

莊枝財表示，他掌握到民政處長江東成利用宮廟、社團等系統動員為傅崐萁助陣；縣長室內秘書也有2、3人過去是國民黨工，竟利用公家資源在上班時間進行動員，明顯違反行政中立。

莊枝財要求縣府所有局處首長承諾會遵守行政中立，他能體諒縣長夫妻的事實，但不能動用縣府資源來行輔選之實，否則他將向監察院告發。

花蓮前縣長傅崐萁（右二）、現任花蓮縣長徐榛蔚（左二）。 聯合報系資料照／記者王燕...
花蓮前縣長傅崐萁（右二）、現任花蓮縣長徐榛蔚（左二）。 聯合報系資料照／記者王燕華攝影
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傅崐萁徐榛蔚

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