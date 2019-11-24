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走過40年 攝影大師邱錫麟展出140件精華作品

2019-11-24 22:09聯合報 記者戴永華／即時報導

宜蘭攝影大師邱錫麟為了專心攝影，提早從教育界退休，長年在國內外各地拍照，透過影像傳達對人類與土地的關懷；他最近特別挑選40年來的精華創作共140件，正在美術館展出，呈現年屆70歲「從心所欲不踰矩」的遼闊視野。

邱錫麟原本是國中國文教師，喜歡古典音樂，文學素養造詣極佳，他為了專心攝影創作，1992年提前退休，背起相機和鏡頭遠赴尼泊爾、緬甸、印度、西藏、中國等文明古國，以真樸的心與眼，拍攝未被工業社會污染的風土民情，前後自費出版7本攝影專輯「人間」、「尼泊爾去來」、「心窗」、「又見真樸」、「真情、緬甸」、「典藏台灣」、「印藏之頌」，結合攝影與教育，贈送全台各縣市、大學和高中職圖書館。

這次《重返真樸─邱錫麟人間攝影展》請到攝影學者姜麗華教授策展，以「人間有情」、「人間有善」、「人間有美」、「人間有愛」四大主題，從7本攝影集挑選精華之作，加上最近尚未發表的《寶島海濱》系列紀錄逐漸流失的海岸線，共精挑140件作品展出，透過影像傳達他對土地、基層勞動及弱勢團體關懷。

邱錫麟作育英才無數，文化局長宋隆全說，他國中一年級的導師就是邱錫麟老師，從老師身上就看見和學到「真樸」二字，終身受用；今年適逢邱老師70歲，宜蘭美術館的藝術大師系列特地帶領觀者重返邱錫麟一路走來的攝影歷程。

邱錫麟認為「真樸」是一種生活、一種心境，更是一種智慧，他用攝影樸實地記錄人世間所見所聞；值得一提是，「人間有愛」主題是邱錫麟造訪啟智、啟明學校及盲人福利中心，透過社會關懷，以影像語言去接觸與認識弱勢族群。

邱錫麟特別感謝無數位被他拍攝過的人們，在偶然的相遇中、對他難得的信任，以至於彼此心靈深深的相應，也唯有如此，他們才能夠在鏡頭前完全自然自在。《重返真樸─邱錫麟人間攝影展》即日起展至明年3月1日。

邱錫麟在中國大陸拍攝到這位長輩，捕捉到知足快樂的神情。圖／邱錫麟提供
邱錫麟在中國大陸拍攝到這位長輩，捕捉到知足快樂的神情。圖／邱錫麟提供
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1979年在台灣瑞芳拍到的礦工，讓人追憶早年基層勞工的辛苦。圖／邱錫麟提供
1979年在台灣瑞芳拍到的礦工，讓人追憶早年基層勞工的辛苦。圖／邱錫麟提供
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邱錫麟在緬甸拍到從市集裡購物返家的人們，感謝對方的信任，同意讓他攝影。圖／邱錫麟...
邱錫麟在緬甸拍到從市集裡購物返家的人們，感謝對方的信任，同意讓他攝影。圖／邱錫麟提供
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《重返真樸─邱錫麟人間攝影展》正在宜蘭美術館展出，是邱錫麟老師40年來的精華之作...
《重返真樸─邱錫麟人間攝影展》正在宜蘭美術館展出，是邱錫麟老師40年來的精華之作。圖／文化局提供
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