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張善政與花蓮青年對談 質疑國安單位沒掌握共諜案

2019-11-24 21:58聯合報 記者王思慧／花蓮即時報導

國民黨副總統參選人張善政今晚獲花蓮青年公共事務促進會邀請，與在地青年對談、交流。有民眾問起共諜案看法，張善政表示，這位共諜在澳洲招認這麼多，懷疑國安情資單位根本沒有掌握，否則怎麼之前都不吭聲；同時主張要與大陸和平共處，國民黨支持一中各表的九二共識。針對要支持花蓮哪一位泛藍立委，他笑說要另外找時間回答。

張善政指出，共諜案今天大陸方面說這位「共諜」是詐欺犯，這當然信者恆信、不信者不信，目前也不確定真假，話說回來，共諜在澳洲招認這麼多，但國安單位有掌握嗎？之前一直在講大陸操控台灣選舉，也沒有拿出證據，情資單位若有掌握的話，怎麼之前都不吭聲？懷疑相關單位沒有掌握情資。

他說，從經濟面來講，台灣應該要跟大陸打交道，就像隔壁是有錢的鄰居，作風很霸道，難道要一天到晚嗆聲嗎？認為應該兩岸要和平共處，並表示國民黨是支持一中各表的九二共識，反對台獨也反對一國兩制。

張善政提及，個人欣賞賴清德才能，一任總統若做不好，沒有理由要讓他連任，民進黨若真的讓賴清德初選時贏過蔡英文，「我要對民進黨敬禮」以示尊重，但賴清德初選時被蔡英文做掉，覺得這對賴非常不公，替他感到惋惜。若明年藍營勝選，絕對讓國民黨做出來的事情，讓民眾覺得可以認同，並要大家「等著看」。

針對花蓮有前縣長傅崐萁和國民黨提名黃啟嘉參選立委，究竟要支持誰？張善政說，這是好問題，要另外找時間回答，避談敏感問題。

國民黨副總統參選人張善政（後排左一）今獲花蓮青年公共事務促進會邀請，與花蓮青年交...
國民黨副總統參選人張善政（後排左一）今獲花蓮青年公共事務促進會邀請，與花蓮青年交流。記者王思慧／攝影
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國民黨副總統參選人張善政今在花蓮與青年對談，質疑國安單位沒查出共諜案，並表示國民...
國民黨副總統參選人張善政今在花蓮與青年對談，質疑國安單位沒查出共諜案，並表示國民黨是支持一中各表的九二共識。記者王思慧／攝影
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張善政國民黨

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