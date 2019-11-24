家扶第一家餐廳開在台灣頭 媽媽白天賣便當晚上顧孩子

2019-11-24 19:38 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／即時報導



基隆最近有一款便當，上班族好愛，就算冷了飯還是Q的，菜也不會有油耗味，讓人驚豔，這款便當類日式火車便當的概念，產自「1950Table」餐廳，不過，初期營業時間只有周一到周五中餐，因為受雇的都是家扶基金會扶助的媽媽，晚上要照顧孩子。

家扶基金會社會工作處處長周大堯說，家扶的第一家餐廳開在台灣頭，如果成功，就有信心在各地推動，讓更多家扶媽媽有工作機會。

當初洽談時，基隆有幾個媽媽已在培力，對餐飲有興趣，基隆店租也較便宜，又在市區，就決定家扶的第一家餐廳開在基隆，目前先做便當外送，預定12月19日開幕，以後開放內用，內用更精緻，場地也可以包場。

餐飲顧問沈祐謙說，餐廳開在文教區，他們鎖定上班族，許多機關中午開會叫便當，但等到會議結束才有辦法吃，再熱的便當也冷了，他們開發的是類日式火車便當的概念，冷了飯還是Q的，菜也不會有油耗味，而且要讓人打開一看心情就變好，所以配色要亮，許多人吃過都會續訂，還會幫忙分享。

家扶基金會社會資源處處長林秀鳳說，1950諧音依舊有你，早期中國大陸很多孩子因為戰爭家破人亡，美國人創立家扶基金會救助，政府後來撤退來台，家扶跟著來台，1950這一年是家扶基金會提供兒少福利服務的第一年。

69年來，家扶基金會扶助許多弱勢家庭，單親媽媽和孩子，但發現家扶媽媽因為要照顧孩子，能找的工作很受限，因而有開店的念頭，1950Table是他們跨足營利事業的第一年，讓家扶媽媽或小孩，可以進到這個系統來培植，也許將來他們有能力自己開餐廳也不說定。