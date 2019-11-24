「返校」光明報就發生在基中 她搶救隱身小巷奏任官舍

2019-11-24 18:47 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／即時報導



第56屆金馬獎「返校」得五項獎項，十分風光，「返校」講述在白色恐怖時期，一段不為人知的校園顫慄故事，全台票房已達2.6億，穩坐今年年度台灣電影票房冠軍。返校的原型參考光明報事件，就發生在基隆高中，隱身在義七路小巷裡的日式建築基中奏任官舍，很有可能是當時一群年輕老師們討論計畫的地方。

基隆高中歷史老師盧慧芳正在搶救基中奏任官舍，她發現，基隆市定古蹟市長官邸原係松浦社宅，而塞司令部官邸（李宅）」原為基隆流水巴士社宅李宅，基中奏任官舍不單單是基隆唯一僅存的官舍，它還有人權的價值，這是其他城市沒有的。

盧慧芳說，她手邊的資料顯示這間官舍，在鍾浩東校長時有修繕過，她推測鍾校長有可能住過這裡，而且幾個基隆中學案的相關人員都住在附近，沿著田寮河周邊活動，奏任官舍在這麼隱密的位子，很有可能是當時一群年輕老師們討論計畫的地方。

光明報事件遭逮槍決的藍明谷老師的太太有一段口述，說他們住在信義區的一個學校宿舍，要爬一段的小坡，那就是現在奏任官舍所在。「返校」這部電影把很多當時的故事融合在一起，但那個架構懂的人一看就知道是在講基隆中學案。

這間隱身在義七路小巷裡的日式建築基中奏任官舍，建於1930年的州立校長官舍，州立校長為奏任官，由日本國會派任的高階官員。此官舍代表基隆，在日治時朝帝國玄關的重要地位，當時州立校長官階比當時台北州基隆市市長還高。