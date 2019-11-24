從導護媽媽做到導護阿嬤 基隆67歲志工隊長：很開心

2019-11-24 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／即時報導



基隆市政府今天下午在彭園會館，辦理「愛與奉獻你我同行」績優志工表揚大會，林右昌市長親自表揚307位獲獎志工，並且代表市民感謝大家的付出，照亮社會每個角落。五堵國小志工隊長白雪嬌，從民國77年孩子讀小一就當導護媽媽，一直到現在換孫女讀小一，她也成了導護阿嬤，她說，認識很多朋友，很開心。

五堵國小志工隊長白雪嬌，當志工33年了，服務時數超過8000小時，她今天帶孫女一起出席頒獎典禮，要讓孫女知道，當志工是個有意義的工作。

她說，民國77年小孩讀小一，她就當導護媽媽，本來是想照顧自己的小孩，別人沒時間照顧她也可以幫忙，現在孩子長大，成家立業也生了小孩，孫女也讀一年級了，她還在學校當志工，只是當年的導護媽媽雨現在成了導護阿嬤了。

白雪嬌表示，做久了就當是每天例行要做的工作，寒暑假沒事做大家反而不習慣，一開學要上工了，志工們精神就來，早上出門一小時，一點點的力量，換來認識很多朋友和開心，很值得。

今天接受林市長表揚的307位獲獎志工，包括基隆市志願服務獎勵績優獎20人、金牌獎139人，衛生福利部志願服務獎勵金牌獎5人、銀牌獎3人、銅牌獎26人，衛生福利部衛生福利志願服務獎勵金質徽章36人、銀質徽章30人、銅質徽章48人。