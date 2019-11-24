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一看就知「共諜」是假的？前軍情局官員提出十大破綻

花蓮支持者盼韓國瑜站台 黃啟嘉競總成立大會宣布延期

2019-11-24 17:27聯合報 記者王思慧／即時報導

國民黨提名的花蓮立委參選人黃啟嘉，原本要在本月27日舉辦競選總部成立大會，但力挺韓國瑜的花蓮前縣長傅崐萁21日登記參選立委，為兩邊都不得罪，韓國瑜決定取消花蓮行。不過今天韓國瑜黃啟嘉聯合競選總部緊急宣布，由於支持者希望看到「瑜嘉同台」，因此成立大會要延後辦理，至於延到何時尚未定案。

傅崐萁預計27日下午4時成立競選總部，剛好黃啟嘉也在同一天的上午11時15分成立競選總部，為不得罪兩邊，韓國瑜取消花蓮行，黃啟嘉在22日登記時曾表示，完全尊重韓的行程安排。

不過，今天韓國瑜黃啟嘉聯合競選總部宣布，經確認韓國瑜27日另有行程無法抵達花蓮，但近日有許多韓國瑜與黃啟嘉的支持者懇託，希望「瑜嘉同台」，並展現正藍軍團結氣勢，讓支持者「兩種願望一次滿足」，因此決定競選總部成立大會延期。

韓國瑜黃啟嘉聯合競選總部指出，由於花蓮地勢狹長，中、南區的支持者交通往來時間動輒半日，也希望能夠集中能量一次展現正藍氣勢。因此競選總部順應民意，並考量花蓮中、南區支持者的便利性與促進地方團結，才臨時決定延期競選總部成立大會。

韓國瑜黃啟嘉聯合競選總部說明，等到新的成立大會時間確認後，再向社會大眾報告。立委參選人黃啟嘉也會繼續一步一腳印，走訪基層，用理念與誠意爭取選民認同。

韓國瑜黃啟嘉聯合競選總部今宣布，因支持者希望韓國瑜到花蓮站台，競總成立大會延期。...
韓國瑜黃啟嘉聯合競選總部今宣布，因支持者希望韓國瑜到花蓮站台，競總成立大會延期。記者王思慧／攝影
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韓國瑜黃啟嘉傅崐萁

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