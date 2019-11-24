拓展城市外交 花蓮市與日本盛岡市締結友好城市

2019-11-24 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ／花蓮即時報導



花蓮市與日本岩手縣盛岡市今簽署友好城市盟約，花蓮市長魏嘉賢表示，這是花蓮市繼今年10月與日本高千穗町締盟姊妹市後，再度成功拓展城市外交，盛岡市也成為花蓮市第3個締盟友好城市。

花蓮市與日本盛岡市締盟友好城市簽署儀式今天在美侖大飯店舉行，魏嘉賢指出，花蓮市與盛岡市的情誼早就在2000年就搭起兩地友誼的橋梁，至今將近20年，透過友好城市簽署儀式，雙方宣示兩地將透過觀光、產業及文化等領域廣泛交流，進而加深兩地人民友情，建立永久友好關係。

花蓮市於1981年起至1985年止，與韓國蔚山市、日本與那國町、美國新墨西哥州亞伯古基市、美國華盛頓州貝勒夫優市、南非開普敦省奧松鎮締盟姊妹市，2005年至2007年則分別與日本高千穗町、菲律賓拉古拉省史瑪莉雅市、美國北馬利安納群島塞班島市等3個國家的城市締盟友好城市。

而在今年10月，花蓮市與高千穗町由友好城市升格為姊妹市，讓花蓮市在國外的姊妹市從原有的5個增加為6個；日本盛岡市成為第3個締盟友好城市。

盛岡市長谷藤裕明致詞表示，從2002年至今，已經4度來到花蓮的盛岡山車，透過山車踩街遊行及三颯舞的演出，讓盛岡和花蓮市彼此加深信任和友誼；他也感謝台灣在2011年311大地震時對日本伸出援手。