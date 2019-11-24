宜蘭東門夜市明天起「洗澎澎」97個攤位暫停營業

2019-11-24 13:24 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／宜蘭即時報導



宜蘭市東門夜市最近接連幾波促銷活動，明顯拉抬買氣，為了讓夜市環境更整齊明亮，市公所從明天起一連5天，展開東門夜市東港橋下天花板及地板清洗作業，這段時間在東門橋下第1-97攤位須撤離攤位，暫時無法營業。

宜蘭市公所為強化東門夜市環境品質，維護衛生安全，創造更友善環境，明天起進行大清掃，如果清洗作業提早完成，將會另外公告在「宜蘭市市場文化發展聚落」臉書粉絲專頁；在清洗期間，東門夜市和睦路全路段及東門夜市商圈照常為大家提供服務，期待迎接煥然一新的東門夜市。

東門夜市今年9月入選街口支付公司所辦理「未來夜市3.0」活動，在全台300多家夜市中脫穎而出闖進前20強，同時也是宜蘭唯一上榜的夜市。今年10月經網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，東門夜市還入選全台「十大話題夜市」，美食親民價格，是宜蘭在地朋友首推的夜市。