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雲在嘴裡化開！花蓮龍鬚糖 梅粉內餡酸甜美味

2019-11-24 00:24聯合報 記者王思慧／花蓮報導

76歲洪炳捷是花蓮僅存的龍鬚糖攤商老闆，希望有人來學習，把老技藝傳承下去。記者王...
76歲洪炳捷是花蓮僅存的龍鬚糖攤商老闆，希望有人來學習，把老技藝傳承下去。記者王思慧／攝影
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76歲洪炳捷每天晚上在東大門夜市，將麥芽糖塊拉成萬縷千絲的龍鬚糖，甜蜜的古早味，讓人忍不住想嘗嘗。洪炳捷說，一塊糖最多可拉到3萬多條絲，內餡通常是花生或芝麻，但他特別研發梅粉口味，酸甜滋味只有這裡才吃得到。他說，目前花蓮只剩他在做龍鬚糖，歡迎有興趣的人來學老技藝。

加熱麥芽糖塊，洪炳捷從中央戳洞後，再將糖塊捏為一個圈，就像在拉麵條，不斷拉開後再交疊，絲條以2的次方遞增，最後形成比髮絲還細的糖絲，一口含住還能感到糖在嘴中擴散的甜味，就像吃了朵雲在嘴中化開來。一分只要80元，內含8顆龍鬚糖。

洪炳捷販售的龍鬚糖又大又好吃，還有梅粉酸甜口味。 記者王思慧／攝影
洪炳捷販售的龍鬚糖又大又好吃，還有梅粉酸甜口味。 記者王思慧／攝影
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洪炳捷表示，一般店家將一塊麥芽糖拉13次、約8千多條，他堅持至少拉到14次、1萬6千多條，口感會更好；若溫度掌握得宜，甚至可拉到3萬2千多條絲，內餡加上獨家梅粉口味，酸酸甜甜味道常吸引客人前來購買。

說起龍鬚糖的由來，洪炳捷指出，龍鬚糖長得很像麵線，原來叫做「麵綿糖」或「麵線糖」，是古代御廚製成的宮廷甜點，皇帝品嘗後非常喜歡，但覺得名稱太庸俗，大臣就以天子為龍的形象，由覺得糖絲就像鬍鬚，成了現在熟知的龍鬚糖。

洪炳捷說，他位於東大門夜市的攤販，是花蓮僅存的龍鬚糖店，10多年來有30多人想跟他學，最後因各種原因無疾而終。若現在有人想學，一定會傾囊相授，一般人2周內就可以掌握手法，希望這傳統甜點和製作手法可流傳下去。

店名：龍獅堂

地址：東大門夜市內的各省一條街

營業時間：17:00～24:00

夜市甜點拉麵

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