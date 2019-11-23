日本盛岡山車4度訪花遊行 全程人力拉動吸引民眾爭睹

2019-11-23 21:19 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ／花蓮即時報導



由日本知名的盛岡山車結合在地踩街隊伍的「2019太平洋溫泉花車嘉年華」，今晚熱鬧登場，高達5公尺的盛岡山車，由百名大漢輪番拉著，在花蓮市區緩緩前進，所到之處吸引民眾爭睹。

有300年歷史的盛岡山車，暌違3年，今年第4度來到花蓮，主辦單位花蓮縣府除了邀請同時邀請日本澤目獅子舞、三颯舞等，讓花蓮市區散發濃濃東洋風情。

「太平洋溫泉花車嘉年華」今天傍晚5時在東大門廣場開幕後，連同山車在內的45支隊伍，6時出發踩街，縣內隊伍用盡心思玩創意，花蓮文化局以紙牌遊戲為主題，局長江躍辰都粉墨登場，除了縣內隊伍用心粧扮，也有宜蘭縣工商旅遊處帶來活潑的礁溪溫泉舞，為宜蘭溫泉季宣傳。

最受注目的是第四度訪花的盛岡山車，高達5公尺、寬4公尺、長8公尺、重達2噸的祭典山車，今年以「矢之根」與「桃太郎」造型亮相，夜間在燈光投射下，更顯光彩。

壓軸的山車，由百名身著祭典服飾壯漢大聲吆喝拉動，緩緩前行，隨著踩街隊伍沿中山路、中正路、文創園區前圓環、中華路、中山路行進，最後返回主會場，2公里的路程，吸引大批民眾圍觀拍照。

縣長徐榛蔚、前縣長傅崐萁、市長魏嘉賢、縣議長張峻都出席開幕式，日方也有盛岡市市長谷藤裕明、議長遠藤政幸率領的130人團隊盛大參與。

徐榛蔚說，今年再次迎接盛岡山車，結合花蓮豐富文化內涵，透過花車及遊行隊伍的呈現方式，延續雙邊城市交流的友誼，讓更多日本朋友了解台灣並喜歡花蓮。