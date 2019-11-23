影／蔡英文宜蘭造勢場 主持人陳亭妃：破2萬人
蔡英文總統今天到宜蘭，出席蔡英文暨陳歐珀溪南競選總部成立大會，副總統陳建仁、行政院前長游錫堃、交通部長林佳龍等大咖與會，會場萬頭鑽動，在加油與凍蒜聲中，主持人立委陳亭妃在台上宣布現場破了2萬人，讓支持者更加熱血沸騰。
蔡英文到場，支持者揮旗喊，情緒飆到最高點。
蔡英文帶著自信，向台下群眾說，2020年的這場選舉，對於台灣的未來是非常重要的選戰，唯有團結才能保護台灣，因為保護台灣、顧好主權及守護自由民主是責任，看到香港狀況與台灣最大差別，就是台灣的主權是掌握在全台灣2300萬人的手中，守住台灣主權，就是守住亞太地區的和平穩定。
總統蔡英文表示，去年因為民進黨努力不夠，讓宜蘭丟掉執政權，他做為領導人深感抱歉，經過去年民進黨深刻檢討後，盼宜蘭選民再給民進黨機會，更呼籲宜蘭人要看清楚，不能選擇把宜蘭人驕傲的童玩節給廢除的參選人。
陳建仁則推崇蔡英文總統做了很多實事，例如推動5+2產業讓台灣的產業升級，讓台灣的經濟穩定成長。目前台灣連續三季經濟成長率亞洲四小龍第一，這就是最佳的經濟數據，中央政府在宜蘭做了很多施政，尤其重要的交通建設鐵路高架化可行性評估有條件通過、高鐵延伸宜蘭，皆是中央政府照顧宜蘭的證明。
游錫堃表示，新北市長選舉後，原想就歸隱，但小英總統誠懇到他寒舍，希望為台灣繼續打拼，感動了他，重出江湖，需要父老鄉親相挺，請鄉親再挺他一次。
林佳龍表示，他上任交通部長後，總統就跟他表達要做完整的國土規畫，所以交通是很審慎地提出高鐵延伸宜蘭計畫，讓未來的宜蘭成為東西部的轉運中心，並要在宜蘭擴建三鐵共構（快鐵、高鐵、鐵路高架化），其他有關宜蘭重要交通建設也都已經編列好預算，皆已在準備中，這是中央政府對宜蘭的責任，也是對宜蘭的承諾。
立委陳歐珀表示，陽醫二期預定明年動工，在重大交通建設上，「鐵路高架化」終在他的協調爭取下「有條件通過」，高鐵延伸宜蘭也在交通部改變國土規劃思維後成為「現在進行式」，未來他順利連任也會支持「農民退休年金」立法，讓農民有保障，他更呼籲鄉親要讓宜蘭人挺宜蘭人讓他進立法院為游院長投下關鍵的一票。
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