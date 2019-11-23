影／蔡英文宜蘭造勢場 主持人陳亭妃：破2萬人

2019-11-23 20:43 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ／即時報導



蔡英文總統今天到宜蘭，出席蔡英文暨陳歐珀溪南競選總部成立大會，副總統陳建仁、行政院前長游錫堃、交通部長林佳龍等大咖與會，會場萬頭鑽動，在加油與凍蒜聲中，主持人立委陳亭妃在台上宣布現場破了2萬人，讓支持者更加熱血沸騰。

蔡英文到場，支持者揮旗喊，情緒飆到最高點。

蔡英文帶著自信，向台下群眾說，2020年的這場選舉，對於台灣的未來是非常重要的選戰，唯有團結才能保護台灣，因為保護台灣、顧好主權及守護自由民主是責任，看到香港狀況與台灣最大差別，就是台灣的主權是掌握在全台灣2300萬人的手中，守住台灣主權，就是守住亞太地區的和平穩定。

總統蔡英文表示，去年因為民進黨努力不夠，讓宜蘭丟掉執政權，他做為領導人深感抱歉，經過去年民進黨深刻檢討後，盼宜蘭選民再給民進黨機會，更呼籲宜蘭人要看清楚，不能選擇把宜蘭人驕傲的童玩節給廢除的參選人。

陳建仁則推崇蔡英文總統做了很多實事，例如推動5+2產業讓台灣的產業升級，讓台灣的經濟穩定成長。目前台灣連續三季經濟成長率亞洲四小龍第一，這就是最佳的經濟數據，中央政府在宜蘭做了很多施政，尤其重要的交通建設鐵路高架化可行性評估有條件通過、高鐵延伸宜蘭，皆是中央政府照顧宜蘭的證明。

游錫堃表示，新北市長選舉後，原想就歸隱，但小英總統誠懇到他寒舍，希望為台灣繼續打拼，感動了他，重出江湖，需要父老鄉親相挺，請鄉親再挺他一次。

林佳龍表示，他上任交通部長後，總統就跟他表達要做完整的國土規畫，所以交通是很審慎地提出高鐵延伸宜蘭計畫，讓未來的宜蘭成為東西部的轉運中心，並要在宜蘭擴建三鐵共構（快鐵、高鐵、鐵路高架化），其他有關宜蘭重要交通建設也都已經編列好預算，皆已在準備中，這是中央政府對宜蘭的責任，也是對宜蘭的承諾。