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影／小英全台只陪他登記今再加持 讚少年囝仔蔡適應不簡單

2019-11-23 17:50聯合報 記者游明煌／即時報導

民進黨立委參選人蔡適應今天下午成立競選總部，總統蔡英文、交通部長林佳龍、中央助選團團長游錫堃、民進黨主席卓榮泰、基隆市長林右昌等都來助講。蔡英文說，她全台只陪蔡適應登記，基隆也有「軍系立委」，就是蔡適應，她盛讚這個「少年囝仔」不簡單，不只會地方建設，國家國防、外交也都上手，這樣的立委我們要珍惜，讓他繼續待在國會。

蔡英文表示，再1個多月就要投票，這些年來到這裡多次，這次人最多也最熱情。她相信基隆已經準備好了，有信心、有士氣、也很有魄力，基隆市是台灣頭，我們要從基隆贏起，從台灣頭贏到台灣尾。

蔡英文說，基隆有好的立委蔡適應，有句話是「大船入港」，港就是基隆，引船入港的人就是蔡適應。他在中央拿出各種政策方案，讓林右昌市長在中央部會合作下，順利推行施政。基隆正在改變，好市長帶來基隆改變，市容越來越乾淨、整齊、美麗，多了很多有趣、好玩的地方。希望未來4年，中央與地方持續連結，讓基隆更進步。

蔡英文盛讚蔡適應不簡單，年輕時選擇做職業軍人，1996年台海危機時，正在金門砲指部擔任排長，是真正基層的職業軍人。因為這段經歷，蔡適應更能在外交國防委員會幫助政府推動相關政策，所以她陪他去登記立委，他幫忙做外交，幫忙執政團隊推動國防自主、國艦國造、國機國造，都有蔡適應的協助。

蔡英文表示，國艦國造讓國防更好，讓台灣更團結，這是非常重要的，有蔡適應在，國防一定成功，台灣會愈來愈安全。

蔡適應在外交方面也有不俗成績。他擔任歐洲議員聯誼會會長，也參與許多邦交國的國會議員聯誼會。蔡適應不只會地方建設，國家國防、外交也都上手，這樣的立委我們要珍惜，讓他繼續待在國會。

蔡英文指出，基隆河谷也在蔡適應的努力下，解除限制得以發展，以前的貨櫃場，將做為未來高科技的研發基地。林右昌和蔡適應將基隆軍港移到西側，東側則成為亞洲最大的郵輪港口，替台灣帶進更多觀光客，讓基隆有更好的發展，這是基隆最大的資產。基隆將來會很不一樣，基隆會繼續進步。

立法院第七會期公督盟評鑑出爐，基隆立委蔡適應蟬聯七個會期優秀立委，獲蔡英文、游錫堃、卓榮泰、林右昌大力稱讚。

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小英全台只陪蔡適應登記，今天總部成立再加持，為保蔡適應軍系立委。記者游明煌／攝影
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小英全台只陪蔡適應登記，今天總部成立再加持，為保蔡適應軍系立委。記者游明煌／攝影
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小英全台只陪蔡適應登記，今天總部成立再加持，為保蔡適應軍系立委。記者游明煌／攝影
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基隆蔡適應蔡英文2020選舉2020選舉基隆市立委

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