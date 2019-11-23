相思木燒4天3夜 金山柴窯1400度燒出迷人印記

2019-11-23 13:28 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



延續古老技法及傳統陶藝的「金山柴窯」，11月26日至12月15日在基隆市文化中心3樓藝廊進行師生聯展，柴窯每次燒窯都要準備重達四噸半的木柴，大家輪值顧窯添材，連續4天3夜才得以完成件件佳作，每件陶器經過攝氏1300度的火煉後，陶土與落灰在高溫時形成超乎預期的共融效果，燒出獨一無二的迷人印記。

「金山柴窯師徒聯展-柴樺春滵」結合土、火、柴、人、窯，展出王春長陶藝師及學生楊采蓉 、徐婉瑜 、邱文揚 、何文雄 、陳蘭鳳等手工創作的各式生活陶藝作品，用台灣土、台灣柴、燒出台灣情。

金山柴窯創建人王春長、是在地基隆人，任職於台電核能電廠，20餘年前因緣際會向陶藝家陳慶良學習陶藝，也因而與陶藝結下不解之緣，於89年開始在萬里鄉間開始造窯，他將傳統的蛇窯進行改良，融合自然工法，逐步成就了這片燒陶天地。

金山柴窯秉持古老的燒窯技法，以北部砂層岩泥做為作品的創作元素，並用天然木柴，如相思木等做為窯燒的燃料，準備燒窯的功夫更是不能馬虎，每次燒窯都要準備重達四噸半的木柴，大家輪值顧窯添材，連續4天3夜不眠不休，才得以完成件件佳作。