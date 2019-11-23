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影／庶民寶藏！宜蘭社區營造展海上白金、美人腿都來了

2019-11-23 13:08聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

2019宜蘭縣社區營造成果展今天在文化局一樓大廳開幕，累積超過20年、228個社區營造參與成果，讓人驚艷。

每個社區都有故事與特色，營造成果是藏在社區庶民的寶藏，今天也一一挖出獻寶，除快消失的骨董，如喜字燭台、秤、神明衣冠、火籠等多樣，特色產業也上架。

特別的是，入冬後，鰻苗季登場，濱海的壯圍鄉紅葉社區， 是重要鰻苗捕撈基地，細如線絲的鰻苗，今天就在會場活生生現蹤。

鰻苗嬌貴，被稱為「海上白金」，牠們細如小線，一尾就達數十元，每年冬天為漁民帶來上億元產值，但捕鰻苗人寒夜海上作業，冒著苦寒與生命危險討生活，展現不只是社區特色，還有討海人生。

而在礁溪鄉玉石社區，也是溫泉區一員，溫泉特色產業多，番茄外，還有俗稱「美人腿」的茭白筍，今天一一展出，另外，石藝、骨董級的秤桿都讓人回味。

宜蘭縣政府今天指出，社區總體營造推動迄今已持續了20多年，是一個凝聚社區意識、守護家鄉的過程，不只能提升生活環境及品質，更能拉近人與人之間的距離，今年社造3.0仍以「開心」做社造為計畫目標，用社造牽起生活圈，透過溝通、互動及「打開」心胸，感受土地與人的溫度，實踐美好的日常生活。

今年在各社區、協會、團體及青年共同努力下，各分項計畫展現豐碩的成果，成果展包含「有夢‧宜蘭挺你」鼓勵民眾投入社區，以共學、共好為目標，實踐美好的生活環境。

「走出校園、參與社造」媒合縣內大專院校學生，進入社區學習服務，參與社區事務，建立校園在地的互助機制。

「社區小旅行」則以宜蘭青年學子的新思維，切入歷史、產業及傳統文化等主題，透過臉書分享旅行社區。

另有邁入第5年的「CAMARA看社區」影像紀錄片培訓營，以「宜蘭人拍故鄉」為初衷，挖掘街頭巷尾生活故事。

而「社區日曆」是把社區特色，印在日曆上，365天天有，看日曆同時，每天可以認識宜蘭的社區文化，執行迄今，已完成宜蘭228個社區參與，記錄社區文化記憶，收羅家鄉的美好。

文化局表示，社區總體營造非單一局處可完成，縣府整合各局處的資源，像環保局推動的「低碳永續家園」、「環境教育」，農業處執行的「農村再生計畫」，藉由跨局處合作及多元計畫的整合策略，其推動成果。

這項「2019宜蘭縣社區營造成果展」展期到12月1日，開放時間為上午9點至下午5點。

每個社區都有故事與特色，營造成果是藏在社區庶民的寶藏，今天也一一挖出獻寶。記者羅...
每個社區都有故事與特色，營造成果是藏在社區庶民的寶藏，今天也一一挖出獻寶。記者羅建旺／攝影
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「社區日曆」是把社區特色，印在日曆上，365天天有，看日曆同時，每天可以認識宜蘭...
「社區日曆」是把社區特色，印在日曆上，365天天有，看日曆同時，每天可以認識宜蘭的社區文化，執行迄今，已完成宜蘭228個社區參與，記錄社區文化記憶，收羅家鄉的美好。記者羅建旺／攝影
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快消失的骨董，如喜字燭台、秤、神明衣冠、火籠等多樣，特色產業也上架。記者羅建旺／...
快消失的骨董，如喜字燭台、秤、神明衣冠、火籠等多樣，特色產業也上架。記者羅建旺／攝影
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2019宜蘭縣社區營造成果展今天在文化局一樓大廳開幕，累積超過20年、228個社...
2019宜蘭縣社區營造成果展今天在文化局一樓大廳開幕，累積超過20年、228個社區營造參與成果，讓人驚艷。記者羅建旺／攝影
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快消失的骨董，如喜字燭台、秤、火籠等多樣，特色產業也上架。記者羅建旺／攝影
快消失的骨董，如喜字燭台、秤、火籠等多樣，特色產業也上架。記者羅建旺／攝影
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入冬後，鰻苗季登場，濱海的壯圍鄉紅葉社區， 是重要鰻苗捕撈基地，細如線絲的鰻苗，...
入冬後，鰻苗季登場，濱海的壯圍鄉紅葉社區， 是重要鰻苗捕撈基地，細如線絲的鰻苗，今天就在會場活生生現蹤。記者羅建旺／攝影
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2019宜蘭縣社區營造成果展今天在文化局一樓大廳開幕。記者羅建旺／攝影
2019宜蘭縣社區營造成果展今天在文化局一樓大廳開幕。記者羅建旺／攝影
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社區營造文化局溫泉

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