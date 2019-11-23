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影/整修國門補助651萬 基隆首件都更拉皮9年終定案

2019-11-23 11:41聯合報 記者游明煌／即時報導

基隆港將打造成為郵輪轉運中心，堪稱台灣國門，但周邊建築物卻十分老舊，位中正路上的「永隆大樓」，屋齡40多年，外牆髒汙老舊，白色磁磚變色，管委會經過9年時間和住戶溝通、提計畫推動「都更拉皮」整建，終獲內政部營建署同意補助651萬元、自籌741萬餘元，將花1393萬元為外牆拉皮修繕，成為基隆市第一個獲中央補助執行的案件，29日將動工，明年6月完工。

位基隆市政府旁中正路的永隆大樓，面對基隆港東岸是臨港第一排，地理位置相當好，共有73住戶，屋齡43年，但原本外牆白色馬賽克磁磚因長時間風吹雨打髒汙變色，有不少都還已破損，甚至還有不少住戶有裝鐵窗，正面外觀有大片黑色汙痕，白色牆面變黃又變黑，側面更是有「黑」牆，有礙觀瞻。

永隆大廈管委會依「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新辦法」，向內政部營建署申請都市更新整建維護工程，但前前後後的程序及溝通「走」了9年的時間，十分不容易。市府說，管委會自2010年開始爭取都更補助，替建物外觀做拉皮整修，但因住戶與原本委託建築師意見不一，後來更換為恩果建築師事務所。

都發處指出，經過多年努力，永隆大廈獲營建署同意補助，總工程經費為1393萬元，營建署去年核定補助651萬元，741萬元由管委會負擔，永隆民國100年獲補助規畫費68萬元，歷經2任建築師的努力，並不斷與住戶溝通獲得共識，104年提報都市更新計畫，去年獲核定補助金額，管委會後來修正計畫書提報市府，並送到都更審議委員會報告獲核定，本月29日正式動工。

市府表示，因為住戶多，要凝聚住戶共識並不容易，因是臨港第一排，為國家門面重要景觀地區，永隆是首件獲中央補助案，將成後續的範例，市府鼓勵民間推動老舊建物整建維護，為基隆帶來更美的都市景觀。

補助辦法可分成重建方式實施者，及以整建或維護方式實施者，整建或維護方式依地面層以上總樓地板面積計算補助額度，每平方公尺補助上限800元，總補助經費不得超過總經費45%。

基隆首件都更拉皮走了9年終定案，補助651萬元，永隆大廈將動土。記者游明煌／攝影
基隆首件都更拉皮走了9年終定案，補助651萬元，永隆大廈將動土。記者游明煌／攝影
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基隆首件都更拉皮走了9年終定案，補助651萬元，永隆大廈將動土。記者游明煌／攝影
基隆首件都更拉皮走了9年終定案，補助651萬元，永隆大廈將動土。記者游明煌／攝影
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基隆港建築都更

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