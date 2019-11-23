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港天宮白沙屯雙媽祖花蓮合體 信眾熱情迎接

2019-11-23 02:35中央社 花蓮縣22日電

花蓮最大媽祖廟港天宮慶祝36週年宮慶，首度請來苗栗白沙屯拱天宮媽祖，雙女神今天晚間起一連3天遶境，首場遶境集中花蓮市區，吸引信眾湧進市區街頭，虔誠向媽祖祈求。

神轎今晚6時從花蓮代天府出發，行經花蓮市區中山路、自由街、中華街等鬧區徒步遶境，晚間9時許陸續抵達港天宮駐駕休息。

雙女神繞行市區，民眾蜂擁圍繞，隨行在媽祖後方，排出長長隊伍，趴在地上的信眾延伸數百公尺，等待媽祖鑾轎經過「鑽轎底」，媽祖鑾轎通過後，信眾便起身回轉，雙手合十拜媽祖。

不少商家在店門設香案迎接，白沙屯媽神轎很隨興，時而加速向前，有人群歡呼，神轎就晃過去「打招呼」，晚間飄起細雨，也不影響信眾熱情。

王姓信眾專程前來體驗遶境氣氛，意外參與鑽轎底，他分享，沒想過有機會鑽轎底，心中只為家人祈福，會後還感動地在路邊落淚。

港天宮指出，明天行程從清晨6時開始，從花蓮港天宮出發，沿中山路、濟慈路、介仁街，行經花蓮勝安宮停駕，再沿慈惠三街、中華路、宜昌7街、中山路、仁里5街等，行至花蓮縣政府客家事務處停駕，再遶境帝君廟聖天宮回花蓮港天宮。

第3天11月24日，同樣是清晨6時從花蓮港天宮出發，搭車至鳳林壽天宮，行經鳳林鎮至碧雲寺再到壽豐鄉國聖廟，回到吉安永吉四街，最後在稻香國小停留，採跳躍式徒步繞行鳳林、壽豐、吉安等地。

媽祖遶境神轎

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