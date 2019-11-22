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港天宮、白沙屯拱天宮雙媽祖遶境 沸騰花蓮市區

2019-11-22 21:58聯合報 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮最大媽祖廟港天宮，首度迎來苗栗白沙屯媽祖，雙女神今晚起駕，繞行花蓮市區，讓民眾為之沸騰，隨行在後，拉起一條長長人龍，不少商家在店門設香案迎接，白沙屯媽神轎很隨興，神轎就晃過去「打招呼」，即使晚間微雨，都澆熄不了信眾的熱情。白沙屯媽明、後兩天還將繼續在花蓮遶境

「太幸運了」來自宜蘭的遊客張嘉殷說，她跟白沙屯媽3、4年了，以前從沒鑽過轎底，沒想到這次會在花蓮和白沙屯媽巧遇。她因為參加明天在花蓮市區的太平洋溫泉花車嘉年華活動來到花蓮，晚間一出飯店，就巧遇白沙屯媽剛要起轎，有機會鑽轎底好興奮，心情都澎湃了起來。

有信眾說，機會難得，她一連鑽了3次，還有30幾歲的男信眾，鑽完轎底後，心情激動，竟在路邊感動地哭了起來。

港天宮慶祝36年宮慶，舉辦盛大的遶境祈福活動，首度請來苗栗白沙屯拱天宮媽祖，與港天宮媽祖從今晚起一連3天遶境。今晚6時從花蓮代天府出發，行經花蓮金三角鬧區徒步遶境，晚間抵達港天宮駐駕休息。

明天清晨6時從花蓮港天宮出發，沿中山路、濟慈路、介仁街，行經花蓮勝安宮停駕，再沿慈惠三街、中華路、宜蘭7街、中山路、仁里5街等，行至花蓮縣政府客家事務處停駕，再遶境帝君廟聖天宮回花蓮港天宮。

第3天11月24日，同樣是清晨6點從花蓮港天宮出發，一路走至鳳林壽天宮，行經鳳林鎮至碧雲寺再到壽豐鄉國聖廟，花蓮港天宮天上聖母及白沙屯媽祖整個遶境祈福活動，賴榮文將率港天宮董監事一起走路，共同祈求保佑花蓮平安、更繞到0206最嚴重的災區，為其往生者祈福。

花蓮港天宮與苗栗白沙屯拱天宮媽祖今晚同在花蓮市區遶境，吸引大批信眾跟隨。記者王燕...
花蓮港天宮與苗栗白沙屯拱天宮媽祖今晚同在花蓮市區遶境，吸引大批信眾跟隨。記者王燕華／攝影
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花蓮港天宮、苗栗白沙屯拱天宮雙媽祖遶境路線圖。圖／港天宮提供
花蓮港天宮、苗栗白沙屯拱天宮雙媽祖遶境路線圖。圖／港天宮提供
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花蓮港天宮與苗栗白沙屯拱天宮媽祖今晚同在花蓮市區遶境，讓信眾為之沸騰。記者王燕華...
花蓮港天宮與苗栗白沙屯拱天宮媽祖今晚同在花蓮市區遶境，讓信眾為之沸騰。記者王燕華／攝影
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花蓮最大媽祖廟港天宮，慶祝36周年宮慶，首度迎來苗栗白沙屯拱天宮媽祖，今晚起同行...
花蓮最大媽祖廟港天宮，慶祝36周年宮慶，首度迎來苗栗白沙屯拱天宮媽祖，今晚起同行遶境3天。圖／報系資料照片
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白沙屯媽祖遶境神轎

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