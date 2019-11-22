尷尬！總統蔡英文談農機補助 賴坤成「當選一定有」

2019-11-22 18:27 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ／台東縣即時報導



總統蔡英文今天下午3點50分前往台東卑南鄉頂岩灣地區，關心鳳梨釋迦的產銷問題，和聽取當地農民的土地爭議問題，未料，蔡英文在發表談話過程中，提到農機補助明年繼續辦理時，民進黨前立委、現任財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會董事長賴坤成冒出一句「當選一定有」，讓蔡英文愣了一下，馬上笑著說「我一定會當選的啊」，現場響起掌聲化解尷尬。

蔡英文對農民說，今年的農機補助已經有8萬個農民申請補助，因為農委會有年度關帳問題，有些農民還來不及申請，明年大小型農機補助都會繼續辦理，以造福農民，結果站在一旁的賴坤成冒出一句「要選上才有喔」，蔡英文愣了一下，回頭看著賴坤成，就笑著說「我一定會當選的阿」，現場農民大家拍手，蔡英文再補充一句「不管誰當選都一樣會有啦」。

另外蔡英文還提到她任內開辦農業保險，農民工作時受傷也會有理賠，還有農業天災保險對農民的收成也能有保障，對於頂岩灣地區農民與林務局的土地爭議，她會請農委會妥善處理，能夠辦理承租就盡量讓農民承租，希望能讓這裡的農民能安居樂業。