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尷尬！總統蔡英文談農機補助 賴坤成「當選一定有」

2019-11-22 18:27聯合報 記者尤聰光／台東縣即時報導

總統蔡英文今天下午3點50分前往台東卑南鄉頂岩灣地區，關心鳳梨釋迦的產銷問題，和聽取當地農民的土地爭議問題，未料，蔡英文在發表談話過程中，提到農機補助明年繼續辦理時，民進黨前立委、現任財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會董事長賴坤成冒出一句「當選一定有」，讓蔡英文愣了一下，馬上笑著說「我一定會當選的啊」，現場響起掌聲化解尷尬。

蔡英文對農民說，今年的農機補助已經有8萬個農民申請補助，因為農委會有年度關帳問題，有些農民還來不及申請，明年大小型農機補助都會繼續辦理，以造福農民，結果站在一旁的賴坤成冒出一句「要選上才有喔」，蔡英文愣了一下，回頭看著賴坤成，就笑著說「我一定會當選的阿」，現場農民大家拍手，蔡英文再補充一句「不管誰當選都一樣會有啦」。

另外蔡英文還提到她任內開辦農業保險，農民工作時受傷也會有理賠，還有農業天災保險對農民的收成也能有保障，對於頂岩灣地區農民與林務局的土地爭議，她會請農委會妥善處理，能夠辦理承租就盡量讓農民承租，希望能讓這裡的農民能安居樂業。

此外，蔡英文也在立委劉櫂豪、內政部長徐國勇陪同下，前往海巡署東部分署第一三岸巡隊及台東縣警察局，分別慰勞今年偵破運輸毒品1.5公噸案有功人員，並頒發加菜獎金。隨後前往正氣觀光夜市掃街拜票及參加民進黨總統、立委台東聯合競選總部成立大會。

總統蔡英文（左二）今天在台東卑南鄉頂岩灣地區發表談話時，前立委賴坤成（右三）冒出...
總統蔡英文（左二）今天在台東卑南鄉頂岩灣地區發表談話時，前立委賴坤成（右三）冒出一句「當選一定有」，讓蔡英文愣了一下，馬上笑著說：「我一定會當選的啊」，現場響起掌聲化解尷尬。圖／讀者提供
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總統蔡英文（左）前往台東縣警察局慰勞今年偵破運輸毒品1.5公噸案有功人員，並頒發...
總統蔡英文（左）前往台東縣警察局慰勞今年偵破運輸毒品1.5公噸案有功人員，並頒發加菜獎金。圖／台東縣警察局提供
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農民蔡英文台東

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