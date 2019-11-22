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台灣民眾黨話題3美女 出場身段很不同

美食當前不心動3個月鏟肉10公斤 林右昌：還要繼續

2019-11-22 15:29聯合報 記者吳淑君／基隆即時報導

3個月前基隆市長林右昌30年前舊照被翻出來貼網，引發政治人物舊照風，也掀起一波政治人物減肥話題，林右昌發下豪語，要在3個月內甩肉10公斤，3個月過去，也真的甩掉10公斤了，現在看到美食當前他卻還是很克制，林右昌說，他還有第二階段計畫，要再瘦個5公斤。

來去總統府住一晚，體驗活動只限10組名額，在泰國有超高知名度的網紅情侶Ibreak2travel 雀屏中選，住過了總統府，基隆市政府邀他們到基隆，和市長林右昌面對面，把基隆美食，風景，介紹到泰國去，吸引泰國遊客將基隆設定為來台觀光的必遊城市。

今天中午，市府準備了基隆特有小吃吉古拉，遠東賴家水煎包，孝三路大腸圈，丸角自轉咖啡店的甜不辣香腸三明治，八斗邀友善餐廳的瑪沙拉D，Qmilk初沐的紫藥相思，廖媽媽珠珠奶茶，和泰國網紅分享基隆美食。

美食當前，林右昌卻很克制，一直要泰國網紅吃吃看，自己卻幾乎不碰，記者好奇的問，3個月減肥時間都過了，也達標了，不是可以開戒了嗎？

林右昌說，就健康嘛，3個月減了10公斤，身體變輕鬆，精神更好，他設立第二階段目標，再減5公斤，所以要繼續克制。

他靠運動，飲食有控制瘦下來，不會餓到，也達到自己設定的目標，讓自己更健康。「瘦了10公斤，現在是幾公斤？」記者問，林右昌說，秘密，這不能說。

基隆的特有小吃吉古拉。記者吳淑君／攝影
基隆的特有小吃吉古拉。記者吳淑君／攝影
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孝三路大腸圈。記者吳淑君／攝影
孝三路大腸圈。記者吳淑君／攝影
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基隆市政府邀泰國高知名度網紅情侶Ibreak2travel，今天和市長林右昌一起...
基隆市政府邀泰國高知名度網紅情侶Ibreak2travel，今天和市長林右昌一起介紹基隆美食。記者吳淑君／攝影
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基隆市政府邀泰國高知名度網紅情侶Ibreak2travel，今天和市長林右昌一起...
基隆市政府邀泰國高知名度網紅情侶Ibreak2travel，今天和市長林右昌一起介紹基隆美食。記者吳淑君／攝影
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八斗邀友善餐廳的瑪沙拉D。記者吳淑君／攝影
八斗邀友善餐廳的瑪沙拉D。記者吳淑君／攝影
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丸角自轉咖啡店的甜不辣香腸三明治。記者吳淑君／攝影
丸角自轉咖啡店的甜不辣香腸三明治。記者吳淑君／攝影
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基隆林右昌泰國

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