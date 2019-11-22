日本盛岡山車明晚在花蓮登場 45組隊伍踩街同樂

2019-11-22 15:25 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ／花蓮即時報導



日本岩手縣盛岡市以百年「盛岡山車祭」聞名，因與花蓮縣建立長達17年友誼，將迎神祭典山車移師花蓮遊行，即將於明天下午5時在東大門廣場及金三角商圈登場。遊行將由日本盛岡山車等45組隊伍踩街，其中包括日本原汁原味的澤目獅子舞、三颯舞演出，以及花蓮在地超萌紅面鴨，與民眾近距離同樂。

日本岩手縣盛岡山車分別於2002年、2007年及2016年來訪，今年第4度把慶典移師花蓮「原汁原味」重現，今年以「矢之根」與「桃太郎」造型亮相，這些都是日本在重大值得慶祝的活動時演出的劇目。高達5公尺、寬4公尺、長8公尺、重達2噸的祭典山車，於東大門夜市旁的廣場進行組裝，明晚即將亮相。

花蓮縣政府觀光處代理處長張志翔表示，今年「2019太平洋溫泉花車嘉年華」主會場活動，將於下午5時開始整隊，遊行隊伍於下午6時出發，沿著花蓮市中山路、中正路、文創園區前圓環、中華路、中山路行進，最後回到東大門廣場主會場，全程約2公里。這次特別於文創園區前圓環及中華路、福町路路口設有2處展演區域，供民眾定點欣賞，歡迎大家感受踩街的歡樂氣氛。

踩街隊伍更首度邀請東北五大祭典的「盛岡三颯舞」與在地學子共組隊伍，此外，縣府特別安排「紅面鴨」搭配超夯的Baby Shark與妖怪手錶等歌曲跳舞。

為配合活動秩序與安全，張志翔提醒，明天將有兩階段分區管制，東大門夜市、金三角商圈周邊皆禁止開車進入，行經活動場地周邊車輛，請繞道行駛。台鐵也配合活動疏運旅客需要，加開普悠瑪號列車，包括明天樹林—花蓮5218車次、跨次日花蓮—樹林5229車次。