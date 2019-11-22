宜蘭宣布加碼2415萬元 補助汰換冰箱冷氣最後一波

2019-11-22 12:26 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／宜蘭即時報導



宜蘭縣環保局推動節能家電，今天宣布加碼補助2415萬元，鼓勵縣民汰換老舊冷氣、冰箱，不但能做環保又可省荷包，從下周起受理申請。

宜蘭縣在民國107、108年間祭出3100萬元，鼓勵民眾換用節能冷氣機與冰箱，效果不錯，直到今年7月15日已補助冷氣及冰箱舊換新約1萬多台；縣環保局為鼓勵更多縣民響應節電，最近再向經濟部爭取補助2415萬元，讓今年的節能家電總補助合計衝破5500萬元，預計可累積汰換近2萬台老舊冷氣及冰箱。

11月25日起開始受理補助至明年2月27日，若補助用完了就提早結束，呼籲民眾加緊汰換腳步。環保局長黃政釧表示，為便利民眾申請，這次特別在縣政府及環保局大廳都設立服務櫃台，讓溪南溪北民眾可就近選擇申請。

提醒民眾辦理時，應計備妥文件包括廢機回收聯單、裝設地址電費單、載明品牌型號冰箱或冷氣的發票、身分證正反面影本及存摺影本等。