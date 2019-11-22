謝謝你、我會堅強！ 宜蘭冬山火災善款幫他們重建家園

2019-11-22 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ／宜蘭即時報導



冬山鄉公所與受災戶代表今天謝謝各界相助。圖／冬山鄉公所提供 分享 facebook 宜蘭縣冬山鄉群英村日新路今年9月22日凌晨2時發生火警，火勢猛烈，延燒至周邊住宅，造成5人受傷，2人死亡，其中兩戶住屋遭火吞噬全毀，鄰近3戶受損。

鄉長林峻輔率先捐款，冬山鄉公所主管捐贈一日所得，鄉公所社會課並設立統一窗口，連結各界資源相助。

窗口設立後，關心電話不斷並主動捐款，除宜蘭愛心人士集結親朋好友募資，也有教師引領學生盡己所能，發揮愛心，更有臺北、桃園、臺中等外縣市民眾慷慨解囊，包括公司行號、團體、個人等善款湧入，或小額捐款，幫助受災戶重建家園。

受災戶中，王姓屋主住屋全毀，年邁母親與妻子不幸命喪火窟，自己當時也身受重傷，幾經搶救現已平安脫離險境，近日已經出院，繼續復健中，子女照護，陪伴父親就醫。

鄰居黃姓屋主罹患大腸癌多年，大火燒毀他的房子，面對變故卻堅忍：「我會堅強地繼續治療，把房子蓋回來，給家人安心的住所！」

冬山鄉公所與受災戶代表今天謝謝各界相助，鄉公所並說明善款分配。