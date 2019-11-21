羅東「小巨蛋」飛了？爭議不休縣府決定召開公聽會

2019-11-21 20:06 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／宜蘭即時報導



針對宜蘭縣政府把羅東工保區的1.3公頃土地，從機關用地變為住宅區，致使「小巨蛋」沒了？今天民進黨議員謝燦輝及劉添梧質詢時，直指圖利財團，內情不單純；縣長林姿妙解釋，變更土地是為了維護105公頃的工保區開發期程，絕無任何圖利，將召開公聽會充份討論釋疑。

繼昨天國民黨縣議員陳鴻禧砲轟縣府，羅東小巨蛋飛了，今天民進黨縣議員也關切此問題，劉添梧說，如此重大的地目變更，為何羅東鎮5位縣議員都不知道；謝燦輝更直指，變成住宅區後土地價值提高，縣府涉嫌圖利財團。接連兩天來，「小巨蛋」話題爭議不休。

縣政府表示，其實原本相中的小巨蛋用地位於羅東運動公園內，並不是運動公園周邊的這處用地；禁建50年的羅東工業區及保護區用地105公頃，縣府去年元月好不容易爭取內政部同意解禁，但限定3年內要公告財務及區段徵收開發計畫，否則重新納入保護區。

縣府去年曾提報區段徵收開發範圍及抵價地比例計畫，今年年1月3日遭退回。縣府表示，107年是以土地公告現值進行評估，整體開發經費約70億元；惟內政部認為，依公告現值預估整體開發經費恐有低估之虞，要求宜蘭縣政府改以市價重新估算，整體開發經費上調為80億元，也影響開發案的財務負擔。

針對區內1.3公頃的機關用地，縣府若要取得花6.2億元，所以在詢問各局處無使用用途之後，變更回原來住宅區，除了可以降低整案開發成本，也加速工保區解編的進程。