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花東基金補助中小企業放寬 估增地方500工作機會

2019-11-21 20:03中央社 台東縣21日電

國發會刪除花東基金對中小企業補助門檻，花東基金可幫助更多企業，台灣中小企業聯合輔導基金會董事長賴坤成表示，目前粗估至少10家廠商會提出投資計畫，供500個工作機會。

為促進花東地區發展，政府於民國100年6月通過施行花東地區發展條例，其中第12條明定設置花東基金新台幣400億元分10年編列。

國發會根據花東發展條例第6條，於民國103年2月18日訂定「花東地區永續發展基金 （花東基金）搭配政府其他資金加強投資花東地區企業實施要點」，鼓勵中小企業投資花東地區，帶動花東發展。

花東基金投資企業實施要點於民國106年修正規定，1億元以下的投資由中央既有投資機制辦理，1億元以上方由花東基金評估搭配協助，導致中小企業的1億元以下投資，無法取得花東基金的補助。

民進黨立法委員劉櫂豪今天表示，經過他和立委蕭美琴這幾年爭取下，國發會今年10月通過修正花東基金補助中小企業要點，同時刪除1億元以下和1億元以上門檻。換句話說，也就是中小企業投資計畫要申請花東基金補助，沒有投資金額的門檻限制。

9年前促成花東發展條例通過的前立委賴坤成也在臉書表示，在中小企業處制定審議及投資作業規範後即可接受花東地區中小企業提出申請，相信會隨著蘇花公路、南迴公路改善工程的完工啟用，將會帶來花東數十年來最大規模的政府、民間投資熱潮，粗估至少有10家廠商會提出20億的投資計畫，提供500個工作機會，對花東產業發展會有結構性的大翻轉。

另外，該要點除原本觀光、文化、農業、深層海水、運動休閒、養生休閒及綠色能源等項目的支持外，另增加食品加工製造、餐飲等產業，以符合地方產業特性及需求。

劉櫂豪表示，這個實施要點授權經濟部中小企業處為主辦窗口，因此他要求中小企業處儘速訂定相關的作業規定，期能幫助業者進行產業升級再投資，促進花東地區發展。

劉櫂豪賴坤成

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