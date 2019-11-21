恢復多樣性生態 花蓮農改場復育台灣原生植物

2019-11-21 15:57 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ／花蓮即時報導



大葉田香、白花紫蘇、仙草、山蘇等皆是台灣原生植物，花蓮農改場要加以復育，恢復多樣生態。記者王思慧／攝影 分享 facebook

台灣擁有豐富原生植物資源，卻因生態破壞逐漸消失。花蓮農改場除了積極復育，加上原生植物跟民俗療法有關係，甚至還有保健功能，因此蒐集多種原生植物及建立繁殖技術；並與花蓮君達休閒農場合作，在「台灣香草香料園地」內引入多種台灣原生植物，盼未來永續利用。

今天花蓮農改場在君達休閒農場舉辦「『原鄉原香』原生香料應用觀摩會」，包括以前水田邊可看到的大葉田香、白花紫蘇、魚腥草、艾草等；還有金錢薄荷、益母草、月桃、海埔姜、五葉埔姜、石薺薴、灰葉蕕、土肉桂等皆有展示，也都是原生台灣有特殊香氣的植物，吸引在地農民前往觀摩。

花蓮農改場助理研究員游之穎說，一開始在做農田周邊植物生態調查研究時，發現竟都是外來植物，因此想要把原生植物找回來並加以研究，將種源導入作物栽培，甚至入菜料理，發展為食農教育等。

在東部特別種部分，游之穎表示，因為花蓮自然資源保留比較完整，又有豐富原住民文化，像是馬告、刺蔥等野生植物很多，阿美族也有吃野菜的習慣，例如黃藤就只有阿美族食用，都讓原生植物還有機會延續。

花蓮農改場長杜麗華表示，推廣原生植物是第一階段，再來希望可進一步商業應用，或在保健植物上有更寬廣的運用，休閒觀光農場也能結合，作為第一線的教育平台；農改場做很多復育工作，移植到農田間，恢復多樣生態，同時讓「上了年紀」的物種可以回來，隨手可得便於利用。