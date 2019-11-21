親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

日職／和張奕不和？陽岱鋼：他有我的連絡方式

不信199吃到飽菜色那麼好 他親臨大驚：到底賺什麼？

阿米斯音樂節23日開唱 藝術家駐地創作同登場

2019-11-21 15:06中央社 記者盧太城台東縣21日電

東海岸年度音樂盛事–阿米斯音樂節將在23日於台東都蘭部落的傳統領域都蘭鼻舉行，東管處的大地藝術節藝術家駐地創作作品也會同步登場，將是一場人文藝術與音樂饗宴。

阿美族創作歌手舒米恩．魯碧（Suming Rupi）在民國102年回到家鄉台東都蘭舉辦、以原住民文化為主體的阿米斯音樂節，今年進入第5屆，即將在11月23、24日登場。

過去阿米斯音樂節皆在都蘭國中舉行，今年特別選在靠近海邊的阿美族傳統領域都蘭鼻舉行，希望能吸引更多人參加。

交通部觀光局東部海岸風景區管理處今天表示，「2019東海岸大地藝術節」藝術家駐地創作作品，將於23、24日在阿米斯音樂節同步登場。

東管處表示，這次藝術家駐地創作邀請都蘭部落的藝術家希巨．蘇飛、長年居住在都蘭部落的文史工作者蔡政良、來自美國柏克萊大學音樂系長期從事音樂與阿美族文化研究的施永德（DJ Hatfield），共同創作一件結合漂流木裝置及影像、音樂的作品，呈現部落文化根基及如潮騷般的日常生活，作為「阿米斯音樂節」的主題意象。

3位藝術家以「Masi’ac」作為創作核心命題，這是阿美族語，形容海水漲退潮交替時的情況，此時的水流又強又亂，生活在潮間帶的生物利用這交替時刻覓食、求偶，所以也是阿美族人撒網捕魚和採集貝類海菜最好時機。因此，「Masi’ac」象徵著是最危險的時刻，也是充滿機會的時機。

東管處表示，「阿米斯音樂節」是台灣第1個以原住民文化為主的獨立音樂節，由舒米恩率領都蘭部族人舉行，節目內容從傳統祭儀、樂舞、歌謠，到流行音樂、舞蹈、戲劇、餐飲、傳統工藝、影像、議題論壇、互動交流等，展現原住民文化在當代發展的多元面貌。

今年阿米斯音樂節首次與東管處及東海岸大地藝術節合作，將場地回歸到部落的傳統領域–都蘭鼻舉行。

阿美族藝術家原住民

相關新聞

台東國際衝浪賽拚觀光 海巡弟兄淨灘響應

2019-11-21 14:10

不讓伯朗大道專美於前 台東197縣道不再有電桿煞風景

2019-11-21 14:18

和平島公園CIS 入圍金點設計獎「年度最佳設計獎」

2019-11-21 14:17

興樂園影展明在宜蘭登場4天 免費看16部國內外好片

2019-11-21 13:51

南田神秘柱群原來是椰子樹幹！遊客：很特別

2019-11-21 11:01

2020年太平山迎曙光全攻略 有最佳賞景點與交通管制

2019-11-21 09:40

最美日出秘境 和平島公園CIS入圍金點設計獎最佳設計獎

2019-11-21 09:18

伯朗大道到了？台東197縣道池上路段不再有電桿煞風景

2019-11-21 07:17

羅東小巨蛋不見了 議員點名局處長「罰站」

2019-11-21 00:03

崁仔頂清晨突擊 查獲3人丟垃圾…開罰

2019-11-20 23:36

航油滲漏流入吉安溪 軍方動員急搶救

2019-11-20 23:28

國中小裝冷氣 花蓮家長、教師力爭

2019-11-20 23:24

工廠宿舍失火 餐廳、民眾捐衣暖移工

2019-11-20 23:12

天上掉下3千元 她全捐做公益

2019-11-20 23:10

原民會核定「豐羽計畫」 祭典廣場工程經費1億9千萬元

2019-11-20 18:02

羅東小巨蛋不見了？ 宜縣議員發飆質詢各主管通通「罰站」

2019-11-20 16:24

泰勞工廠宿舍失火40人天冷沒衣換 餐廳老闆娘送愛暖身

2019-11-20 14:39

台東林管處擕手韓國美妝公司 栽植200株樹苗護海岸

2019-11-20 14:24

開放日限定！畜試所牧草包拍照打卡 集章送明信片

2019-11-20 13:31

台東市建農里民會議 配合焚化廠展延掩埋場使用3年半

2019-11-20 10:10
看更多

熱門文章

影／苗栗首座動物焚化爐啟用 毛小孩不用遠送外地

2019-11-20 16:26

金門鄉親注意囉…Foodpanda 11月29日上線

2019-11-20 23:29

竹聯幫主壽宴大開123桌 顏清標、尹衍樑到場

2019-11-20 19:28

新竹大車站計畫獲交通部審查通過 全台首座跨站式平台

2019-11-21 12:42

串連台中車站前後站！台中大智路明年8月貫通

2019-11-21 11:48

家人徹夜力勸 「澎湖王」林炳坤決定不選 了

2019-11-20 19:26

伯朗大道到了？台東197縣道池上路段不再有電桿煞風景

2019-11-21 07:17

來自土庫曼的義大教師古奇 全家歸化樂當台灣人

2019-11-21 12:14

台9線草埔隧道通車在即 防救災演練上緊發條

2019-11-20 18:32

關西人強烈反彈 新竹宏關電廠環差初審卡關

2019-11-20 19:45

還記得「忠仁忠義」？弟弟忠義現況曝光

2019-11-21 10:51

台南傳招募會員餐會送禮賄選？ 李武龍：被冒名栽贓

2019-11-20 20:16

蔡壁如汙衊議會？ 北市議會暫停政黨協商

2019-11-20 20:30

50歲創業賣手工貢丸 他從網購賣到實體店面

2019-11-21 08:12

議員曾玟學請教育處送鄭聚然性平教材 鄭回送禮義廉恥

2019-11-21 09:14

考滿分有炸豆花可吃 老闆鼓勵關山學童努力讀書

2019-11-21 06:51

浯島文學獎今揭曉 長篇小說首獎姜天陸獨得50萬獎金

2019-11-20 16:02

低調不造勢 澎縣尋求三連霸立委楊曜完成登記

2019-11-20 18:47

羅東小巨蛋不見了？ 宜縣議員發飆質詢各主管通通「罰站」

2019-11-20 16:24

不法業者偽造整地委託書 膽大濫倒200車次土方

2019-11-20 20:17

2019平鎮花彩節 警23日起執行交通管制

2019-11-20 18:48

影／黃國昌為高鈺婷站台 批鄭宏輝只會躲在柯建銘背後

2019-11-20 16:04

停駛近40年太平山森林鐵路復活規畫 竟未納入太平山

2019-11-21 12:09

最美日出秘境 和平島公園CIS入圍金點設計獎最佳設計獎

2019-11-21 09:18

小政黨登記參選立委人數激增 桃園各選區選情增溫

2019-11-20 16:25

模範公務員！4孩子的媽約聘職 10年認真稽查8大

2019-11-21 00:14

機捷車廂除異味 桃捷：將改善座椅、空調

2019-11-21 00:02

新北統籌配合款六都倒數第二 侯友宜：爭取不容易

2019-11-20 17:06

職場霸凌？ 前老總降等掃廁所 北畜：缺人支援

2019-11-21 00:04

吃糙米比較健康？專家的說法不一樣

2019-11-20 20:44

中市道路燙平 北屯軍功路今起6天夜間施工封道

2019-11-20 16:44

被誤認是伯朗大道 台東197縣道電桿地下化景更美

2019-11-20 17:20

60年剪報成痴 80歲翁家有寶山各地慕名

2019-11-21 12:58

統促黨推本屆嘉義縣議員落選人 登記參選海區立委

2019-11-20 17:06

食米檢驗機制不完整 專家揭冠軍米不能說的祕密

2019-11-20 23:34

用生命爭取西拉雅正名！76歲萬長老頂寒風立院前靜坐

2019-11-21 10:52

台中火鍋店林立 經發局長邀民眾來看燈會勿忘吃鍋

2019-11-20 18:31

台南農業觀光拚上日本大阪道頓堀 打卡送台南芒果乾

2019-11-21 10:52

立委登記參選第3天 苗栗縣累計10人登記

2019-11-20 20:17

修法收回中火許可權 議員槓環保署

2019-11-20 23:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top