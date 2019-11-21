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興樂園影展明在宜蘭登場4天 免費看16部國內外好片

2019-11-21 13:51聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

2019影像興樂園主題影展來了，明天起16部國內外精彩好片在宜蘭的中興文化創意園區「興創館」放映，免費開放入場欣賞。

「影像興樂園」由宜蘭縣政府文化局主辦，籌畫動畫、微電影紀錄片等影像拍攝課程，挖掘優秀作品及人才，提供豐富多元的主題影展片，拓展國際視野。

今年的影像興樂園主題影展以「放眼國際、深耕宜蘭、聚焦南澳」為主軸，明天起為期4天，即11月22日、23日、24日、30日放映及座談，內容包含與羅東社大合作舉辦的「台灣國際女性影展宜蘭巡迴場」，「宜蘭主題電影放映」。

文化局指出，明天開跑的「台灣國際女性影展」巡迴宜蘭邁入第18屆，集結13部國內外精選電影，像是獲得2018年摩洛哥賽拉女性影展評審團大獎的《同境相憐》、獲2018 歐洲電影獎最佳紀錄片獎的《沉默正義》等片。

影展並規畫10場座談，邀集優秀台灣女性影像工作者參與，讓觀眾在欣賞電影之餘，也能深入探討片中議題、接觸各方觀點。

文化局表示，今年的主題影展同時兼具國際與強調在地關懷，因此在11月30日影展壓軸最後一天，播映3部在地為主題的電影，將由南澳導演陳潔瑤拍攝的《只要我長大》開場，接著播放劇情短片《慕春》，以及獲2017新北市紀錄片獎優選、關於原住民奮守家園的紀錄片《翻越之後》短篇。

文化局表示，「2019影像興樂園」主題影展及座談活動皆為免費入場，12月7日還將舉辦課程聯合成果展，12月8日則是「我的青春、我發聲」校歌創意MV競賽頒獎典禮，放映時間及活動詳情請至中興文創園區官方網站https://chccp.e-land.gov.tw/或至「影像興樂園」粉絲專頁查詢。

影像興樂園主題影展明登場，今天開場預告，由宜蘭縣國華國中原住民舞蹈社演出。圖／宜...
影像興樂園主題影展明登場，今天開場預告，由宜蘭縣國華國中原住民舞蹈社演出。圖／宜蘭縣政府文化局提供
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2019影像興樂園主題影展來了，明天起16部國內外精彩好片在宜蘭的中興文化創意園...
2019影像興樂園主題影展來了，明天起16部國內外精彩好片在宜蘭的中興文化創意園區「興創館」放映，免費開放入場欣賞。圖／宜蘭縣政府文化局提供
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2019影像興樂園主題影展來了，明天起16部國內外精彩好片在宜蘭的中興文化創意園...
2019影像興樂園主題影展來了，明天起16部國內外精彩好片在宜蘭的中興文化創意園區「興創館」放映，免費開放入場欣賞。圖／宜蘭縣政府文化局提供
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